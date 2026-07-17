В России призвали упорядочить капсульные отели
Капсульные отели не смогут навязать конкуренцию традиционным гостиницам, но они должны иметь общий свод правил, рассказал НСН президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин.
Мостуризм предложил включить капсульные отели в систему обязательной классификации средств размещения. Сейчас такие объекты работают вне правового поля: базовым требованиям к гостиницам они не соответствуют. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Ламшин объяснил, почему это хорошая идея.
«Они расположены при аэропортах, аэровокзалах разных городов, а их число исчисляется десятками, хотя спрос на них есть. По традиционным требованиям классификации они не проходят, потому что это уникальная история, которую взяли из Японии. У них нет окон, дневного освещения, а для обычных гостиниц это исключено. В этой сфере должны появиться свои отдельные критерии, которые пора разработать. На индустрию это не повлияет, так как такие частные истории не займут весомую долю рынка, но ее надо регулировать», — подчеркнул он.
Ранее Ламшин объяснил НСН, как российские отели врут про количество звезд.