Первые гостиницы Югры начали заселять гостей по цифровому ID

В гостиницах Югры начали тестировать систему заселения гостей по цифровому ID в национальном мессенджере MAX. В пилотном режиме новый сервис уже доступен в нескольких отелях региона.

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Без предъявления бумажного паспорта оформить проживание можно в гостиницах «Олимпийская», «На семи холмах» и «Югра» в Ханты-Мансийске, в отеле «Поларис» в Сургуте, а также в гостинице «Надежда» в Нижневартовске.

В других гостиницах региона продолжается подготовка к подключению сервиса. На стойках регистрации устанавливают оборудование для считывания цифрового ID и проводят тестирование необходимых систем.

Владельцы гостиниц продолжают техническую настройку нового сервиса. Поэтому туристам, которые планируют воспользоваться цифровым удостоверением личности при заселении, рекомендуют заранее уточнить в выбранном отеле, доступна ли такая возможность.

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