Почему отели открывают двери для животных и сколько это стоит

Все больше россиян не представляют отпуск без своего четвероногого друга. Если раньше путешествие с питомцем было экзотикой и сопряжено с массой трудностей, то сегодня отели по всей стране один за другим добавляют в свои карточки заветную отметку "pet‑friendly". Кто и зачем берет животных в поездки, сколько стоит размещение с питомцем и куда девать крупных собак, если большинство гостиниц их пока не принимают, читайте в "РГ".

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Как сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ), согласно единому реестру объектов классификации в сфере туриндустрии, из почти 40 тысяч действующих объектов размещения гостей с животными готовы принимать 9860, то есть 25%.

"То, что около четверти российских средств размещения готовы принимать гостей с животными, говорит о постепенном переходе pet-friendly формата из узкой ниши в базовый набор гостиничных услуг", - комментирует руководитель отдела маркетинга комплекса апарт-отелей VALO Анна Корьева.

При этом она уточняет: сама по себе отметка о возможности размещения с питомцем еще не означает, что в отеле создана полноценная инфраструктура. Условия могут существенно различаться - от простого разрешения на заселение до предоставления специальных принадлежностей, организации уборки и помощи с поиском ветеринарных услуг.

Директор по развитию федерального гостиничного девелопера UPRO Group Артем Мачульский согласен: 25% - это готовность принять гостя с животным в принципе, а не наличие полноценной pet-friendly инфраструктуры - отдельных номеров, зон выгула, адаптированного сервиса. Такой полный стандарт сегодня встречается у гораздо меньшей доли объектов, но именно этот сегмент растет быстрее всего: спрос на бронирования с фильтром "можно с животными" на агрегаторах увеличивается на десятки процентов год к году, добавляет эксперт.

Почему люди берут питомцев в отпуск

По мнению зоопсихолога Стеллы Малетиной, рост интереса к совместным поездкам связан с несколькими причинами. Во-первых, растет роль питомца для владельца: в наше время это уже не просто домашнее животное, а все чаще единственный домашний любимец и баловень, с которым не хочется расставаться, особенно в крупных городах, где одиночество ощущается острее. Во-вторых, влияет сложность с подбором зоогостиниц - страх за питомца, недоверие к незнакомым людям и недостаточная правовая база побуждают владельцев брать животных с собой.

"Когда питомец рядом, под личным присмотром, многим владельцам так спокойнее", - замечает Малетина.

Сооснователь управляющей компании Guestmate Елена Исмагилова обращает внимание также на пандемийный фактор. Многие семьи завели животных во время самоизоляции, а после снятия ограничений столкнулись с тем, что оставить питомца дома на время отпуска уже невозможно. По ее наблюдениям, сегодня возможность путешествовать с животным становится для многих критерием выбора гостиницы.

Как отели перестраиваются под pet-friendly

По словам генерального менеджера парк-отеля Sheraton Skypoint Анны Бурзаковской, еще 3-5 лет назад доля pet‑friendly объектов была заметно ниже. Она отмечает, что рост происходит за счет конкуренции и изменения ожиданий гостей. Наиболее высокая концентрация таких отелей - в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и на курортах Подмосковья.

Рост интереса к pet‑friendly формату подтверждает и Елена Исмагилова. В одном из проектов начали с трех pet-friendly номеров, затем расширили до девяти, и даже при доле в 3% от общего фонда они показывали стабильно высокую загрузку.

"Для отелей pet-friendly постепенно становится элементом конкурентной стратегии. В нашей практике около 40% инвесторов, которые открывают новые гостиничные проекты, уже интересуются возможностью внедрения такой концепции", - делится она.

Эксперт Центра изучения питания и благополучия животных доктор ветеринарных наук Марианна Онуфриенко приводит данные исследования: 29% владельцев собак и 15% владельцев кошек путешествуют вместе со своими питомцами. Для 71% владельцев собак и 65% владельцев кошек возможность официального проживания с животным является одним из факторов выбора места размещения.

"Это означает, что дружелюбие к питомцам в местах размещения сегодня перестает быть новшеством и постепенно становится одним из критериев качества сервиса", - поясняет собеседница.

Какие услуги для питомцев наиболее востребованы

За последние годы набор услуг для гостей с питомцами заметно расширился, отмечает коммерческий директор сети апарт-отелей YES Мария Дергак. Базовым стандартом становятся лежанки, миски, пеленки, пакеты для уборки, выделенные pet-friendly номера и этажи, зоны для выгула. Особое внимание - качеству уборки с использованием гипоаллергенных средств и пароочистителей. Более прогрессивные отели предлагают груминг, зооняню и даже спа-процедуры для животных - гидромассаж и озонотерапию.

Однако на практике наибольшим спросом пользуются именно стандартные опции: уверенность в том, что питомца примут, номер будет чистым, а на территории есть где выгулять собаку.

Артем Мачульский подтверждает: наиболее востребованы простые и практичные вещи - зона для выгула рядом с корпусом и возможность оставить питомца под присмотром на пару часов, а не премиальные опции вроде спа для животных, которые, по его мнению, скорее имиджевая история для единичных объектов.

Марианна Онуфриенко обращает внимание на то, что для владельцев комфорт начинается с предсказуемости. По ее данным, среди владельцев собак для 45% наиболее важны места для выгула, для 38% - понятная маркировка о возможности проживания с питомцами, для 35% - официальное разрешение на размещение животных, а для 31% - прозрачные правила проживания.

"Отелю необязательно начинать со спа для собак", - считает руководитель маркетинговой компании ZERNO Виктория Мироновская.

Гораздо важнее обеспечить базовую предсказуемость: чтобы информация на сайте совпадала с реальностью, сотрудник службы бронирования знал правила, номер был подготовлен, а рядом существовал безопасный маршрут для прогулки.

В свою очередь, в сегменте класса "люкс" сервис для питомцев выходит на иной уровень, рассказывает генеральный менеджер Mantera Supreme Seaside Юлия Капралова. Помимо лежаков, мисок и комплиментов, отели предлагают выгул и услуги зооняни от 3 тыс. рублей в час - с учетом темперамента и привычного уровня активности питомца. Особый запрос - индивидуальное питание.

"В нашей практике был случай, когда гость совместно с шеф-поваром ресторана обсуждал рацион для своей собаки. На основании предпочтений животного было разработано специальное меню: диетическое мясо, приготовленное по особой технологии, с точной граммовкой и даже определенным размером нарезки - кубики 1,5 на 1,5 сантиметра", - делится Капралова.

Сколько стоит и где искать

Стоимость размещения с питомцем обычно складывается из нескольких составляющих, поясняет коммерческий директор сети апарт-отелей YES Мария Дергак. Основная суточная доплата за животное варьируется от 500 до 3000 рублей. Некоторые отели используют фиксированный тариф, другие рассчитывают его как процент от стоимости проживания - как правило, в пределах 10-15%. Кроме того, нередко предусмотрен возвратный депозит на случай повреждения имущества, размер которого может достигать от 10 до 25 тыс. рублей.

Дополнительным фактором остаются ограничения по весу и породе животных, уточняет Дергак. Чаще всего гостиницы принимают собак мелких пород весом до 5 кг, тогда как для крупных питомцев могут действовать особые условия размещения или предлагаться номера повышенной категории. Кошек, по ее словам, заселяют с еще большей осторожностью из-за риска аллергии у других гостей.

При этом ограничения по весу и породе влияют на доступность размещения, но не всегда на цену: многие отели устанавливают единый тариф для всех животных. Как рассказывает менеджер по управлению доходами апарт-отеля "Бонус" Регина Ахметшина, в их отеле взимают фиксированный сервисный сбор только за уборку и не разделяют стоимость по весу. По ее наблюдениям, владельцы крупных пород часто оказываются более ответственными, хорошо знают особенности их поведения и воспитания. "Гораздо важнее не вес животного, а его социализация и отношение хозяина", - отмечает она.

Однако, даже если отель не привязывает цену к весу, для крупных пород выбор мест размещения все равно существенно ограничен.

"Для собак, не попадающих в категорию "мелких", круг подходящих отелей резко сужается, поэтому условия нужно уточнять до бронирования", - поясняет эксперт по антикризисному управлению Марина Павлюкевич.

Бывают исключения: в подборках встречаются объекты, где принимают животных любых размеров или более крупных собак, но почти всегда это требует звонка, письменного подтверждения и готовности к более высокому депозиту, предупреждает эксперт.

"С крупной собакой лучше смотреть не классический городской номер, а апарт-отели, коттеджи, загородные комплексы, базы отдыха и объекты с отдельным входом или минимальным количеством ковролина", - советует Павлюкевич.

На что обратить внимание при бронировании

Независимо от класса отеля правила проживания с питомцем стоит уточнять заранее: не все отели, заявленные как pet-friendly, принимают животных любого размера и породы, говорит Мария Дергак. Также стоит проверить финансовые условия: нужно предварительно узнать не только про суточную доплату, но и уточнить о наличии депозита и правилах его возврата. Помимо этого, она рекомендует заранее подготовить документы питомца: во многих отелях обязательным условием остается наличие ветеринарного паспорта с действующей прививкой от бешенства. Кроме этого, следует уточнить, какие именно номера выделены для гостей с животными. Бывает, что pet-friendly номера находятся на первых этажах или в отдельном крыле - это может влиять на комфорт.

Мироновская советует письменно уточнить у отеля все условия и получить подтверждение - это особенно важно при бронировании через сторонние площадки, где информация может быть неполной. Также она рекомендует взять привычный корм, поводок, намордник при необходимости, переноску, любимую игрушку или небольшой плед: знакомый запах поможет животному спокойнее адаптироваться к новому пространству.