Поток туристов в Крым начал расти

Турпоток в Крым начал потихоньку расти после обвала, который произошел в начале топливного кризиса. Туристы активнее, чем в прошлом месяце, поехали на отдых. Такие выводы делают источники редакции, хорошо знакомые с ситуацией в турбизнесе полуострова. TourDom.ru подробнее выяснил, какие признаки позволяют об этом говорить и сравнил с открытыми данными.

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В первую очередь поток машин на пункте досмотра перед Крымским мостом. В последние дни его официальный канал даже периодически сообщал об очередях в 300–400 машин. Капля в море, по сравнению с прошлым летом, когда счет шел на тысячи, но тем не менее.

«Сейчас процентов где-то 30 от сезона от обычного. Идет наращивание потока».

Как утверждают некоторые телеграм-каналы со ссылкой на свои источники в пункте пропуска, канистры с бензином везут в каждой машине. Также популярны пауэрбанки с большой емкостью или портативные электростанции.

Туристы, мониторящие доступность билетов в поезда, тоже говорят, что ситуация изменилась:

«То все сдавали-сдавали места, а тут глядишь – уже полсостава снова выкупили».

У некоторых и вариантов проживания неожиданно становится меньше:

«Зря я, наверное, вчера откладывала аренду жилья. Вечером захожу – уже три варианта из семи заняты», – делятся в чатах, посвященных отдыху в Крыму.

Несмотря на то что на полуостров едет большое количество самотуристов, чьи бронирования отследить сложно, все эти наблюдения в целом бьются с официальными данными продаж в отелях Крыма. Судя по статистике Travelline, объем отмен в сравнении с предыдущим месяцем действительно стал меньше. Своего пика этот показатель достиг в предпоследнюю неделю июня – тогда их было в 4,5 раза больше, чем годом ранее. А сейчас уровень практически совпадает с началом июля 2025 года. График новых броней также прекратил движение вниз и скорее превратился в горизонтальную линию.

В туроператоре «Дельфин» тоже видят изменения:

«Кажется, что нижняя точка по продажам пройдена. Потихоньку растем, но темп замедлился существенно», – рассказал руководитель компании Сергей Ромашкин.

Ранее TourDom.ru писал, сколько денег нужно отельерам Крыма, чтобы рассчитаться по всем отменным броням.