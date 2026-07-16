В Сочи наступил пик высокого летнего сезона: новые маршруты и туробъекты

В Сочи наступил пик высокого летнего сезона. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.

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По его словам, во всех районах курорта работают около 250 объектов туристического показа, включая природные. Для гостей доступны 107 туристических маршрутов общей протяженностью более 150 километров. Они позволяют в полной мере оценить уникальную природу Сочи и национального парка.

В этом летнем сезоне в городе открылись 9 новых достопримечательностей и объектов. Среди них — этнографический комплекс "Шапсугский берег" в Лазаревском районе, посвященный традициям и ремеслам адыгов-шапсугов. В поселке Вардане начал работу новый объект агротуризма — фруктовые сады. В горном кластере появилось самое комфортное на юге колесо обозрения с кондиционером и отоплением, а также летний тюбинг с тремя уровнями сложности.

Кроме того, в Адлерском районе открылся парк слонов в Нижней Шиловке, а в Хостинском районе — музей "Гранд Макет История" с миниатюрными сценами из разных исторических эпох. В центре Адлера заработал собственный дельфинарий. Исторические комплексы "Мацеста" и "Дагомыс" запустили новые авторские экскурсии.