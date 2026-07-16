В Сочи наступил пик высокого летнего сезона: новые маршруты и туробъекты

В Сочи летом заработали 250 туробъектов и 107 маршрутов
В Сочи наступил пик высокого летнего сезона. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.
По его словам, во всех районах курорта работают около 250 объектов туристического показа, включая природные. Для гостей доступны 107 туристических маршрутов общей протяженностью более 150 километров. Они позволяют в полной мере оценить уникальную природу Сочи и национального парка.
В этом летнем сезоне в городе открылись 9 новых достопримечательностей и объектов. Среди них — этнографический комплекс "Шапсугский берег" в Лазаревском районе, посвященный традициям и ремеслам адыгов-шапсугов. В поселке Вардане начал работу новый объект агротуризма — фруктовые сады. В горном кластере появилось самое комфортное на юге колесо обозрения с кондиционером и отоплением, а также летний тюбинг с тремя уровнями сложности.
Кроме того, в Адлерском районе открылся парк слонов в Нижней Шиловке, а в Хостинском районе — музей "Гранд Макет История" с миниатюрными сценами из разных исторических эпох. В центре Адлера заработал собственный дельфинарий. Исторические комплексы "Мацеста" и "Дагомыс" запустили новые авторские экскурсии.