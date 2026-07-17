Нижний Новгород становится центром медицинского туризма

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В Нижнем Новгороде есть медицинские клиники, в которых активно используются уникальные методики лечения. Они привлекают не только местных жителей. В последнее время растет и количество пациентов, приезжающих из других регионов ради конкретного оборудования или процедуры. Корреспондент ИА «В городе N» пообщалась с представителями этих учреждений и выяснила подробности.

Как оказалось, медцентры действительно предлагают множество первоклассных процедур, занимающих мало времени, что очень удобно для туристов. К примеру, в «Эксимере» за один день можно провести лазерную коррекцию зрения с помощью передовой технологии CLEAR (КЛИР). Подобная методика в Нижегородской области используется только в этой клинике. Офтальмохирург во время операции корректирует роговицу глаза с помощью лазера так, что лучи фокусируются только на сетчатке. Вмешательство занимает всего 10–15 минут.

Желающим подтянуть овал лица предлагают две уникальные процедуры, которые проводятся в клинике «Прайм Медика»: без разрезов, наркоза и длительной реабилитации. За один день пациент получает лифтинг-эффект на лице или теле. Речь идет об эндолифте на аппарате LASEmaR 1500 и лифтинге на аппарате Duet V.

Еще в Нижнем Новгороде можно заняться вопросами репродуктивного здоровья с помощью современных методов оплодотворения. В клинике «ЭКО-Содействие Приволжье» используется технология ИКСИ, которая помогает найти наиболее «удачные» сперматозоиды для дальнейшего введения в яйцеклетку. Такой способ эффективен при мужском бесплодии. И это — не единственная уникальная процедура, которую здесь проводят.

А в офтальмологическом центре «Садко. Вижу» можно избавиться от катаракты, близорукости, астигматизма, дальнозоркости, пресбиопии, вывиха или подвывиха хрусталика и других заболеваний. Врачи имплантируют линзы с расширенной глубиной фокуса или непрерывного диапазона зрения. После медицинских манипуляций, которые занимают один день, пациент начинает видеть «во все стороны».

Подробнее обо всех этих процедурах с комментариями специалистов можно почитать в нашем большом материале.