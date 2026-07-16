В Сочи стали штрафовать голых «дикарей»

Трое отдыхающих в Сочи стали фигурантами административных дел после рейда на «диких» пляжах. Двое из них купались в необорудованном месте, а один нарушил общественный порядок, находясь в обнаженном виде.

Межведомственная проверка прошла в Лазаревском районе, на прибрежной полосе поселка Солоники. Ее цель заключалась в обеспечении безопасности и соблюдении этических норм в зонах отдыха, не имеющих официального статуса.

В отличие от благоустроенных пляжей Сочи, где дно проверено, есть медпункт, спасатели и система оповещения, «дикие» участки лишены инфраструктуры. Доступ к ним часто затруднен из-за перехода через железнодорожные пути, что создает дополнительные риски при чрезвычайных ситуациях.

На таких территориях установлены предупреждающие аншлаги, информирующие о запрете купания и нахождения в обнаженном виде. Власти призывают гостей и жителей выбирать только оборудованные пляжи.

По итогам рейда с нарушителями провели разъяснительные беседы. На них составлены протоколы, выписаны штрафы и приняты другие меры, предусмотренные законодательством РФ.