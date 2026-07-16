В Северной Осетии ужесточат контроль за поведением туристов в святых местах

В Северной Осетии усилят контроль за соблюдением правил гидами и туристами при посещении святых мест, говорится в обращении заместителя министра экономического развития РСО-Алания Тамерлана Хлоева на официальном сайте правительства региона.Особое внимание уделят требованиям к одежде и правилам нахождения на территориях религиозных объектов. Посетителям необходимо соблюдать установленный порядок: носить закрытую одежду, не курить, не употреблять алкоголь, не приносить продукты из свинины, не использовать нецензурную лексику и соблюдать тишину. Также туристам следует выполнять требования смотрителей объектов и не пересекать установленные ограничения.

Хлоев отметил, что неподобающий внешний вид гостей в святых местах вызывает недовольство жителей республики. Власти считают, что соблюдение местных традиций помогает избежать конфликтов между туристами и местным населением.Гидам и водителям туристических групп рекомендовали заранее предупреждать гостей о правилах поведения. Если маршрут проходит через святые места, в транспорте должны быть комплекты одежды для закрытия плеч и коленей у туристов.

Дополнительные меры контроля будут применять и к аттестованным экскурсоводам и организаторам, которые нарушают правила посещения святынь или не обеспечивают группы необходимой одеждой.