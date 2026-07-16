Поток иностранных туристов в Россию продолжает расти. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Количество туристов, которые прибывают в Москву, демонстрирует рост. Туристы из Китая, туристы из арабских стран, из стран Персидского залива в наших городах встречаются всё больше, чаще, и мы рады этим туристам», — сказал Песков журналистам.

Он добавил, что иностранные гости способствуют развитию российской экономики, а также малого и среднего бизнеса.

По словам представителя Кремля, развитие въездного туризма в Россию продолжается.

Ранее глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что самый дорогой летний тур в Россию стоимостью $15 тыс. приобрели туристы из Соединённых Штатов.

Кроме того, в правительстве Приморского края сообщили, что в I квартале 2026-го поток туристов из Китая в регион вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.