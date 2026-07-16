В АТОР посетовали на работу погранслужбы с иностранцами

Задержка на паспортном контроле для приезжих из стран ЕС и Ближнего Востока может достигать 4 часов, заявил НСН Артур Мурадян.

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Туристы из Европы, так или иначе, приезжают в Россию, несмотря на санкции, однако этот поток существенно уступает другим странам, в первую очередь, Китаю. Об этом в комментарии НСН рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

Продажа туристических поездок в Россию оказалась под полным запретом в странах Евросоюза в рамках санкций. Всем туроператорам и профильным сайтам запрещено продвижение страны как направления для поездки в отпуск, сообщил РИА Новости аналитик и юрист из Португалии Алешандри Геррейру. Жителям ЕС, желающим поехать в Россию, приходится планировать свое путешествие самостоятельно.

«В целом по странам в плане въезда Китай — безоговорочный лидер, с учетом безвиза и обширной логистики. Страны Ближнего Востока к нам также едут, несмотря на падение турпотока после 28 февраля, когда началась операция против Ирана. С мая поток постепенно восстанавливается и продолжает расти. В основном это Арабские Эмираты. Из Турции туристы тоже присутствуют. Есть въездной туристический поток еще из Вьетнама и Таиланда. Присутствие Индии, на удивление, гораздо меньше, чем можно было бы ожидать», — отметил собеседник НСН.

По его словам, присутствие туристов из Европы в России сегодня совсем незначительное.

«В Россию приезжают из стран, которые сейчас сами нам выдают визы. В первую очередь это Италия и Франция. Германия по гранд-статистике чуть ли не лидер среди европейцев. Однако в данном случае мы склонны полагать, что это просто наши бывшие сограждане получают визы, приезжая в Россию. В целом, поток очень маленький, он не сопоставим с тем числом россиян, которые приезжают в Европу», — пояснил эксперт.

При этом он назвал работу российской пограничной службы с иностранцами неоправданно затянутой.

«Есть один большой нюанс. Наша пограничная служба очень пристально проверяет европейцев — до четырех часов задержки бывают на паспортном контроле. К сожалению, погранслужба так работает и с ближневосточными туристами. АТОР часто призывает пограничников как-то поменять подход, однако они ничего не объясняют. Просто отводят и говорят ждать. Потом задают несколько дежурных вопроса и опять приходится ждать. Это очень сильно нервирует и отпугивает туристов», — отметил вице-президент АТОР.

Он также рассказал, насколько сложно сегодня попасть туристу из Европы в Россию.

«Европейцы с точки зрения логистики находятся в таких же условиях, как и наши туристы. Приходится использовать третьи страны. Перелеты в Россию для них дороже, чем по Европе или другим направлениям. При этом граждане 29 европейских стран могут оформить единую электронную визу для въезда в Россию, это делается онлайн максимум за 4 дня. Визу им получить в Россию сейчас легче, чем нам шенгенскую. Они не сдают дактилоскопию, не делают пенсионные выписки, не требуется личное присутствие при подаче документов на визу», — констатировал Артур Мурадян.

Согласно статистики Погранслужбы ФСБ, иностранцы совершили в Россию в 2025 году около 15,6 млн поездок со всеми видами целей. Из Китая суммарный показатель прибытий превысил 1,3 млн человек, из них туристов – почти 834,5 тысячи. По данным пресс-службы вице-премьера Дмитрия Чернышенко, за первые пять месяцев 2026 года Россию посетили 2 миллиона иностранцев. Показатель вырос на 23% год к году.

В 2025 году Россию с туристическими целями посетило около 160 тысяч граждан из стран Евросоюза. С начала 2026 года из ЕС въехало более 70 тысяч человек.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что представители европейской туриндустрии хотели бы работать с российскими туристами, но пока вынуждены следовать общей политике ЕС.