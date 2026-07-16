Верблюжьи бега и туры к опунции: в Астрахани нашли сногшибательный ответ Крыму

В Астрахани начала работу Ассоциация гидов-экскурсоводов. Это первый опыт объединения таких специалистов в регионе. В нее пока входят 25 аттестованных местных гидов из 72 прошедших необходимую аттестацию для работы на туристических маршрутах. О том, помогут ли такие меры вывести рынок экскурсоводов из тени, как это повысит профессионализм специалистов и расширит границы экскурсионной деятельности, рассказала "РГ" руководитель нового профессионального сообщества Ксения Ефимцева.

© Российская Газета

"При поддержке областного минэкономразвития мы создали единое профессиональное сообщество, где каждый сможет обмениваться опытом, повышать квалификацию и вместе решать, как привлечь туристов в наш уникальный регион, - отметила Ксения Ефимцева. - В ближайшее время планируется подписать договоры о сотрудничестве с ведущими музеями и другими организациями Астрахани. Члены ассоциации получат сопровождение в решении сложных вопросов сотрудничества с религиозными организациями для развития паломнического туризма".

По ее словам, еще до официального объединения для специалистов сферы туризма прошла серия мастер-классов, которые касались психологии, права, работы с органами власти и разбора тонких юридических вопросов. Участники получили полезные знания и практические советы.

"Сейчас у нас есть гиды-переводчики с английского, французского, немецкого, фарси и китайского. География туристов в Астраханской области расширяется год от года, и отрасль трансформируется с учетом их запросов. Объединение специалистов поможет самим путешественникам оперативнее находить экскурсоводов согласно их предпочтениям и быстрее выявлять "самозванцев" на турмаршрутах", - считает руководитель астраханской ассоциации.

Отличить аттестованного специалиста очень просто, делится Ксения. В Астрахани у него должен быть специальный голубой бейдж с указанием имени и фамилии, а также номер аттестации. В ближайшее время произойдет унификация такого удостоверения на всю Россию, пока же во всех регионах они разные. Гид обязан предъявить документ, подтверждающий аттестацию, и носить его на видном месте.

"Сейчас проводятся рейды по выявлению псевдоспециалистов. Однако чаще всего попадаются аттестованные гиды, которые просто забыли положить бейдж в сумку. За границей, например в Турции, такое карается штрафом, в переводе на наши деньги составляющим около 150 тысяч рублей. У нас тоже суммы немаленькие, до 50 тысяч рублей", - пояснила эксперт.

По ее мнению, создание ассоциации подстегнет открытие в Астраханской области новых туристических локаций.

"У нас самое большое поголовье верблюдов в стране. Об этом мало кто знает. Можно было бы, например, устраивать ежегодные верблюжьи бега, которые заинтересуют не только гостей из других регионов, но и привлекут самих астраханцев. У меня есть мечта реализовать эту идею, но я понимаю, что как частный гид не смогу все сделать в одиночку. А ассоциацией мы обязательно сможем", - поделилась Ксения Ефимцева.

Еще одним местом притяжения может стать уникальное урочище Кордон в Харабалинском районе. Раз в год там цветет опунция. Более ста лет назад этот вид кактуса завезли сюда из Северной Америки в качестве эксперимента по борьбе с опустыниванием. Теперь каждое лето степь окрашивается в ярко-желтый цвет.

"Это наш ответ лавандовому полю в Крыму. Фотографии получаются сногсшибательными. Цветы кактуса раскрываются всего на несколько дней, поэтому увидеть их удается не каждому. Туда можно устраивать экотуры и экскурсии. У каждого гида своя специализация. Кто-то больше интересуется историческим туризмом, а кто-то гастрономическим, каждый выбирает направление по вкусу", - отмечает Ксения.

Например, специализация самой Ефимцевой - необычные турмаршруты. Самая популярная экскурсия среди горожан -по Астраханскому некрополю, так называемому Старому кладбищу, расположенному на улице Софьи Перовской. Официально захоронения там прекратились в 1983 году, а самые ранние могилы датированы началом XIX века.

"На самом деле на астраханской земле нашли свой покой многие интересные и знаковые исторические личности. Например, Конкордия Самойлова - соратница Ленина, сподвижница Надежды Крупской и Александры Коллонтай, основательница журнала "Работница". Она была ярой феминисткой и боролась за права женщин. Скончалась в 1921 году в Астрахани и была похоронена рядом с мужем, тоже известным революционером Аркадием Самойловым", - поделилась экскурсовод.

Нашли упокоение на астраханской земле дед и дядя Владимира Ленина (Ульянова) Николай Васильевич и Василий Николаевич Ульяновы. Напомним, что отец пролетарского вождя родился в Астрахани.

"На Старом кладбище похоронено много священников и известных подвижников. Самая почитаемая усыпальница - могила старца Иоакима, хотя он священником и не был. Здесь происходят чудеса исцеления. Пока он не канонизирован, но материалы для причисления его к лику святых уже собираются", - поясняет Ксения.

Но вернемся к делам ассоциации. Надо сказать, что профессиональное объединение только создано, но оно уже может похвастать достижениями. Так, на днях члены ассоциации стали финалистами международного конкурса "Проводники смыслов. Экскурсоводы", очный этап которого проходил в Смоленске. Это достижение позволит провести в ближайшее время около десяти бесплатных экскурсий для астраханцев и гостей города. Все они будут посвящены Году единства народов России.