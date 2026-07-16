В Сочи выявили нелегальные экскурсии по труднодоступным маршрутам

Полиция пресекла незаконную деятельность двух жителей Сочи, организовавших нелегальные экскурсии на внедорожниках. Об этом сообщили в пресс-службе УВД России по городу.

В ходе рейда в Лазаревском районе правоохранители установили, что 40-летний и 57-летний мужчины перевозили пассажиров по труднодоступным маршрутам на автомобилях "УАЗ".

При этом транспортные средства не были зарегистрированы в установленном порядке, а у водителей не имелось специального разрешения на коммерческие перевозки, сообщили в ведомстве.

В отношении каждого из нарушителей составлены административные протоколы. Оба внедорожника арестованы и помещены на специализированную стоянку.