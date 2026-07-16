«Как будто я в тюрьме». Итальянские туристы оценили российские поезда

В соцсетях завирусилось видео, на котором итальянские туристы путешествуют по российской железной дороге. Многие комментаторы оценили искреннюю реакцию иностранцев на отечественный сервис.

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Поездку организовал итальянец, который уже давно живет в России. Мужчина признался, что мог бы купить для родственников билеты и в более комфортный состав, но решил дать им почувствовать настоящий колорит путешествия в стране.

«Я выбрал именно этот поезд, потому что хотел, чтобы они по-настоящему ощутили, каково это – ехать в таком историческом составе! Поездка в современном комфортабельном поезде точно не запомнилась бы так ярко. Как думаете, я правильно поступил?» – подписал видео мужчина.

Больше всего поездкой впечатлился отец итальянца. Всю дорогу он сыпал фразами, которые в интернете уже разбирают на цитаты:

«Как будто я в тюрьме», «Боюсь смотреть на этот поезд», «Чтобы подниматься здесь, нужен кран», «Святой отец, спаси меня» и т. д.

Отметим, что в комментариях большинство пользователей искренне посмеялись и порадовались за итальянцев, которые приобщились к российской культуре. Однако нашлись и те, кто встал на защиту РЖД, и принялись критиковать итальянские поезда.