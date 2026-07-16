На курорте Архыз появилась новая цифровая тропа

Новую цифровую тропу «Родина» с цитатами классиков отечественной культуры открыли на курорте Архыз в Карачаево-Черкесии. На ней установлены стенды с высказываниями Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Шукшина, Гамзатова и других великих представителей России.

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«Пешеходная аллея между туристическим поселком "Романтик" и "Лунной поляной" стала площадкой для нового интерактивного культурно-просветительского маршрута для гостей курорта. Концепция проекта включает в себя установку вдоль променада специальных информационных стендов. Каждый стенд посвящен выдающемуся деятелю отечественной культуры и содержит его цитату о Родине», — сообщили в пресс-службе курорта.

В экспозиции представлены высказывания А. Пушкина, М. Лермонтова, Л. Толстого, И. Тургенева, Н. Гоголя, В. Шукшина, Р. Гамзатова, Г. Тукая, К. Кулиева, Н.Рериха. Проект совместно реализуют ООО "Горные вершины" и Южно-Российский государственный политехнический университет имени М. И. Платова. Инициатива приурочена к Году единства народов России.

Цифровые технологии в туризме

Особенность маршрута, как поясняют в пресс-службе, заключается в глубокой интеграции цифровых технологий: на стендах размещены QR-коды, ведущие на специальные страницы сайта университета с краткими биографиями героев.

«В прошлом году на курорте Архыз мы запустили новый для нас проект — цифровую тропу "Архыз", которая объединила сразу три маршрута: Пик Динника, Перевал Федосеева и Путь времен, благодаря чему прогулка по горам превратилась в интерактивное путешествие — цифровые подсказки, метки и элементы помогают глубже узнать природу, историю и культуру Карачаево-Черкесии. <...> Новая цифровая тропа "Родина" будет интересна и детям, и взрослым», — прокомментировал событие генеральный директор курорта Роман Киранчук.