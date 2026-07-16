«Якутия» на несколько дней сдвигает рейсы в Москву и на курорты

Авиакомпания «Якутия» объявила о масштабной корректировке расписания из-за внепланового технического обслуживания одного из самолетов. Часть рейсов перенесена на несколько часов, однако большинство задерживается на срок от одного до трех дней.

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Изменения также коснулись вылетов из Якутска в Санкт-Петербург, Москву через Новосибирск, Сочи через Омск, Минеральные Воды через Москву, Иркутск и Владивосток. По данным перевозчика, всего скорректировано расписание более 20 рейсов.

Как пояснил представитель авиакомпании, причиной сбоев стала неисправность, выявленная во время послеполетного осмотра Boeing 737-700 в аэропорту Внуково. Специалисты обнаружили капельную течь левой основной стойки шасси. Выявленный дефект не влияет на безопасность полетов, однако для его устранения было принято решение заменить уплотнители стойки.

В «Якутии» отметили, что сроки ремонта увеличились из-за сложностей с оперативной поставкой необходимых комплектующих в условиях действующих санкционных ограничений. При этом авиакомпания заверила, что принимает меры для максимально быстрого завершения работ и сокращения времени задержек.

Пассажирам, чьи рейсы были перенесены, предоставляются услуги, предусмотренные Федеральными авиационными правилами.