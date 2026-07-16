Йошкар-Ола: топ-10 достопримечательностей

Йошкар-Ола - столица Республики Марий Эл, город с богатой историей. Название переводится с марийского как "Красный город". Основан в 1584 году по указу царя Федора Иоанновича на берегу реки Малая Кокшага, левого притока Волги, в болотисто-лесистой местности. Это место обеспечивало естественную защиту гарнизона. Первые годы город носил название "Царев город на Кокшаге", а позже - "Царев город Кокшайский". Со временем закрепилось официальное название - Царевококшайск. Свое современное имя город получил 23 января 1928 года.

Топ-10 достопримечательностей Йошкар-Олы: что обязательно стоит посмотреть

1. Набережная Брюгге

ТАСС

Здания здесь построены из кирпича с отделкой из серого и зеленого мрамора. Их фасады сплошные, украшены декоративными башенками, шпилями, арочными окнами и орнаментами. В архитектуре прослеживаются элементы фламандского стиля, северной готики, а также римской и византийской архитектуры и псевдорусского стиля. Название набережной отсылает к бельгийскому городу Брюгге, знаменитому своей средневековой готикой и живописными каналами. Здесь можно сделать красивые снимки и прогуляться. На набережной установлены памятники актрисе Грейс Келли и князю Ренье III.

В начале 2000-х годов бывший глава Республики Марий Эл Леонид Маркелов предложил создать европейский уголок в центре Йошкар-Олы. Строительство началось в 2010 году и завершилось в 2014-м. Променад протянулся на 1600 метров, став важным местом для прогулок горожан и туристов.

Относится к самым протяженным и необычным набережным.

Вход бесплатный, круглосуточно.

2. Царевококшайский кремль

Этот кремль - новодел, у него нет исторического прототипа. Каменной крепости в городе никогда не было. Однако на месте нынешнего кремля существовало первое укрепление - земляной ров и деревянные стены, с которого началась история города. Сегодня кремль служит местом проведения ярмарок, привлекает туристов и становится площадкой для городских мероприятий. Он расположен на Вознесенской улице.

Посетить кремль можно бесплатно с 10:00 до 20:00, понедельник - технический день. В дни мероприятий расписание может быть скорректировано.

3. Патриаршая площадь

ТАСС

На берегу Малой Кокшаги, рядом с набережной Брюгге, расположена площадь, где в 2010 году установили памятник Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II. На этой площади также находятся памятники Петру и Февронии, а также Театр кукол. Здесь привлекает внимание здание, вдохновленное замком Василия Шереметева в марийском селе Юрино, но имеющее и черты флорентийского Палаццо Веккьо.

Каждый день, в 9:00, 12.00, 15.00, 18.00 и 21.00 туристы собираются здесь увидеть динамическую композицию "Вход Господень в Иерусалим", которая разворачивается на балконе здания. В течение семи минут под пение хора Сретенского монастыря фигуры Иисуса и его учеников в полный рост проходят по балкону.

4. Площадь имени Оболенского-Ноготкова

Комплекс, выполненный в венецианском стиле, был возведен в 2007 году. Он напоминает Дворец дожей в Венеции. В Йошкар-Оле в этом здании размещаются министерства и различные ведомства. На фасаде установлены часы. Каждый час из них появляется ослик с иконой на спине, создавая динамичную композицию на религиозную тематику. Напротив площади здание окружной и городской администрации.

5. Благовещенская башня

ТАСС

Построенная в 2011 году башня возвышается на 53 метра, напоминая Спасскую башню Московского Кремля. Внимательные туристы заметят несколько отличий. На каждой стороне башни установлены часы, которые звучат громко благодаря мощным динамикам и слышны каждый час. Башня расположена на Театральном мосту, а напротив, через мост, возвышается Спасская башня, напоминающая Боровицкую башню Кремля, также возведенная в 2010-е годы.

6. Йошкин кот

РГ

В 2013 году на скамейке перед Марийским университетом появился вальяжный кот, ставший символом города. Фраза о коте, ставшая известной, была популяризирована героем фильма Владимира Меньшова "Любовь и голуби". Однако ни сам герой, ни актер, исполнивший его роль, не имеют отношения к столице Марий Эл. Выражение, кстати, пишется через "ё". Тем не менее, городу требовался свой маскот, и он был найден. Зимой жители с заботой одевают его в шарф. В городе можно встретить множество изображений кота, выполненных из разных материалов и в различных позах - здесь уже есть и кошка, и котята. Сувенирные лавки предлагают широкий выбор кошачьих подарков.

7. Троицкая церковь

Двухэтажное здание, отличавшееся роскошью, подверглось частичному демонтажу в советский период и долгое время находилось в полуразрушенном состоянии. Однако уцелевшие части первого этажа, заложенного еще в 1736 году, являются старейшим каменным сооружением Йошкар-Олы. В настоящее время храм, состоящий из двух этажей, был восстановлен.

8. Дворец бракосочетаний

Здание расположено у стен Спасской башни и прекрасно вписывается в пейзаж набережной Брюгге. Желающих провести здесь свадьбу много, поэтому во дворце одновременно могут проходить несколько церемоний - для этого есть все условия и достаточно места.

Молодожены традиционно входят во дворец со стороны улицы Эшкинина и выходят на набережную. Это символизирует начало новой, долгой и счастливой жизни. После церемонии их встречает тематический морской трамвайчик, и они отправляются в совместное плавание.

9. Бульвар Чавайна

ТАСС

Любимое место для прогулок горожан. Он назван в честь известного йошкар-олинского поэта Сергея Чавайна. Семьи с детьми и влюбленные пары приходили сюда еще в 1950-х годах. В начале 2000-х бульвар реконструировали, обновили и сделали современным. Здесь шумят фонтаны, благоухают цветы, по тротуарам гуляют жители и гости города. Вечером бульвар особенно красив: подсветка фонтанов и фонари создают уютную атмосферу. Это самая длинная улица Йошкар-Олы, соединяющая бульвар Победы и городской парк.

10. Музей истории Йошкар-Олы

РГ

Основан 25 лет назад в доме купца Чулкова (1911 г.). Здание потребовало реставрации. Экспозиции охватывают историю Царевококшайска до революции и современные войны. Представлены фотографии, предметы быта и артефакты.

Взрослый билет стоит 200 рублей. Льготные билеты (для школьников, студентов, пенсионеров, курсантов, многодетных родителей и ветеранов боевых действий) - 150 рублей. Дети до 5 лет могут посетить музей бесплатно. На сайте - все подробности.