Куда отправиться в путешествие этим летом

В связи с ситуацией на топливном рынке россияне массово пересматривают свои планы на лето. Многие отменяют брони отелей и отказываются от длинных переездов. Почти каждый третий путешественник, по данным АТОР, уже перекроил свой маршрут. Если у вас ещё нет новых идей для отдыха, предлагаем спланировать вместе путешествие по Нижегородской области (6+).

Под открытым небом Маршрут № 1. Городец – Чкаловск

Городец считается настоящей жемчужиной Нижегородской области. Здесь можно часами гулять по улицам, любуясь красивыми старинными наличниками на домах, смотреть на волжские просторы или отправиться в многочисленные музеи. Одна из достопримечательностей – Город мастеров. Это новодел, но какой! Стилизованные постройки под старинные терема встречают туристов на берегу Волги. Внутри не только исторические экспонаты, хронология развития городецких промыслов, но и интересные мастер-классы. Можно сделать глиняный кувшин своими руками или сплести корзинку. Местный краеведческий музей открыли больше 100 лет назад. С 1918 года он расположен в доме купца Облаева. Одна из постоянных экспозиций «Торг шумит над горой…» расскажет о городецком базаре XIX – начале XX вв. Это один из ярких периодов истории села Городца, когда экономическое значение базара выходило далеко за пределы уезда. Вечером отправляйтесь в Чкаловск. На следующий день вы сможете погулять по набережной, полюбоваться видами со смотровой площадки. Но главное – посетить дом, где родился Валерий Чкалов, и побывать в ангаре с коллекцией самолётов, связанных с деятельностью великого лётчика-испытателя. От Нижнего Новгорода до Городца – 60 км, на машине – один час в пути. Дорога от Городца до Чкаловска – 49 километров, в пути примерно 50 минут. Можно отправиться в путешествие на «Валдае». Рейсы из областного центра – ежедневно, в пути около часа. Цена билета – 700 рублей. А вот из Городца в Чкаловск придётся добираться на автобусах или такси. Зато из Чкаловска до Нижнего Новгорода тоже можно воспользоваться водным транспортном. В пути 2,5 часа. Также регулярно ходят автобусы. На берегу Горьковского моря расположено много глэмпингов, где вы не только с комфортом отдохнёте, но и окунётесь в чан, пожарите шашлыки и посидите вечером у костра. Стоимость домика – 10 – 13 тысяч рублей в сутки. Если дорого, арендуйте номер в отеле в Городце. Цена за двоих с завтраком – от 3 800 рублей. Из Городца везут пряники и предметы городецкой росписи. Из Чкаловска – постельное и столовое бельё местной фабрики, а также сувениры, связанные с именем Валерия Чкалова. Купеческая сторона

Маршрут № 2. Павлово – Чулково

Самобытный город Павлово в представлении не нуждается. Первое письменное упоминание о поселении относится к 1566 году – оно фигурирует в грамоте Ивана Грозного как Дворцовое село. Так что история у города внушительная. Построен на Перемиловских горах на берегу Оки. Приехав в город, туристы сразу направляются в исторический музей. Здесь интересно посмотреть не только экспонаты, но и особняк, в котором расположен музей. Раньше дом, памятник архитектуры в стиле эклектики, принадлежал купцу Василию Илларионовичу Гомулину (происходил из крепостных крестьян князей Шереметьевых). Вообще купеческое наследие Павлова достаточно богато. Дом купца Ефима Ефимовича Алипова – яркий образец гражданской архитектуры начала XX века. Кирпичное здание с угловой круглой башенкой и изящным балконом с кованой решёткой построено в 1908 – 1912 годах. Усадьба Петра Васильевича Щёткина возведена в 1899 году. Он владел фабрикой, которая производила лопаты и замки. Дом купца Александра Ивановича Клокова – двухэтажное здание с резьбой и башенками – яркий пример русского стиля. Если хотите продолжить знакомство с архитектурными жемчужинами, езжайте в село Чулково в Вачском округе. Там вы найдёте два уникальных терема XIX века с невероятной красоты резьбой. Они принадлежали зажиточным крестьянам. А ещё этими окрестностями некогда владели князья Голицыны. От Нижнего Новгорода до Павлова 81 километр, в пути около полутора часов. До села Чулково ещё 40 километров – на машине 45 минут. А можно отправиться на «Валдае». От Нижнего Новгорода предлагают экскурсионные туры в Павлово или Чулково. Можно также добраться от Павлова до Чулкова водным транспортом. В пути всего 30 минут, цена билета – 200 рублей. В Павлове есть гостиницы, проживание в которых обойдётся в 3200 рублей за двоих в сутки. Павловские ножи известны далеко за пределами региона. В фирменных магазинах вы найдёте разные варианты – от обычных кухонных до авторских экземпляров с художественным литьём и гравировкой. Маленький Париж и не только

Маршрут № 3 Бор – Семёнов

Начните свою прогулку по Борскому округу с парка «Моховые горы». Сосновый бор, смотровые площадки с видами на Волгу никого не оставят равнодушными. Есть здесь и пляжи. Наконец, это место интересно с исторической точки зрения. Ведь именно на Моховых горах располагался посёлок для нижегородской интеллигенции, тут гуляли Максим Горький и Фёдор Шаляпин. Обязательно посетите духовный центр «Сергиевская Слобода» и местный краеведческий музей. Ландшафтный парк «Россия в миниатюре» – новый проект. Здесь в одном месте собраны точные копии достопримечательностей десятков городов нашей страны. Дальше отправляйтесь в Семёнов. Обычно туристы спешат познакомиться с хохломской росписью, увидеть семёновскую матрёшку и ложки, как никак вы в ложкарной столице России. Но более внимательные путешественники отметят и другие особенности города, ведь Семёнов – маленький Париж, а всё потому, что план его поселения утвердила Екатерина II. В лучевой застройке использованы классические принципы французского градостроительства. Прогуляйтесь по центральной улице Ленина, а потом выйдите на улицу Ванеева, которая тоже, как лучик, отходит от центральной площади города. Там в особняке старообрядца Петра Шарыгина найдёте историко-художественный музей. Если пойдёте по улице Свердлова, зайдите в Дом Семёна Ложкаря. Он построен по всем канонам деревянного зодчества, музей находится в рубленой крестьянской избе, поэтому это настоящее путешествие во времени. От Нижнего Новгорода (Московского вокзала) до Бора меньше 20 километров, на машине – полчаса. От Бора до Семёнова – 70 км, час в пути. Также до Бора от областного центра ходят «Валдаи». В пути 15 минут, стоимость 130 рублей. В Семёнов ходят электрички. В окрестностях Бора и Семёнова есть современные туристические комплексы. Проживать можно в глэмп-домах. Для активного отдыха арендуйте сапы, лодки или катамараны (рядом красивое озеро). Есть тут всё и для любителей рыбалки. Аренда домика – от 12 тысяч рублей в сутки. Также можно арендовать отель в городе. Цена – от 3 500 рублей в сутки за двухместный номер. Туристы везут изделия с хохломской росписью, семёновскую матрёшку и ложки.