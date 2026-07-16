Почему путешествие на юг превратилось в квест

Туристы, отправляющиеся на юг на своем автомобиле, рассказывают о сложностях ориентирования в пути. «Взяли три навигатора – и на айфонах, и на андроидах, но периодически ничего не ловит и нет GPS».

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«Мы через этот квест уже прошли. Не работает участками, особенно в районе Воронежа и Каменска-Шахтинского. Наверное, четверть пути».

Некоторые туристы считают, что это не проблема:

«По М-4 он и не нужен – всегда прямо едь, и все».

Сложности возникают у тех, кому надо свернуть на второстепенные трассы. Например, чтобы заправиться:

«После того как съезд проехал, пришлось по картам рисовать, самому ориентироваться».

Либо чтобы объехать пробку. Некоторые предпочитают потерять время, чем плутать:

«В Каменске-Шахтинском простояли в пробке несколько часов. Знаю, что есть объезд через Шахты и Новочеркасск. Но я ту дорогу не знаю. Лучше так в пробке, чем непонятно что».

Тем, кто собирается в путь, советуют обязательно скачивать офлайн-карты и при необходимости ориентироваться по ним. Хотя, наверное, легко это дастся не всем:

«С этими навигаторами люди потеряли способность ориентироваться. Раньше же ездили, и ничего».

Ранее TourDom.ru писал, что с заправками на М-4 стало чуть лучше.