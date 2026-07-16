В южном регионе страны стартовал период вегетации уникального водного растения, являющегося экологическим символом дельты Волги. Местные природоохранные структуры напоминают об усилении контроля в местах произрастания редкой флоры и введении жестких штрафных санкций для нарушителей порядка.

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В удаленных участках речной дельты биологи отметили раскрытие первых бутонов каспийской розы, почитаемой как символ чистоты в восточных культурах. Из-за затяжного весеннего половодья стебли развиваются медленнее обычного, однако специалисты ожидают скорое появление ярких водных плантаций непосредственно в границах городского пространства.

Об этом сообщило сетевое издание «ПУНКТ-А».

Натуралист Владимир Паньков подтвердил факт начала цветения реликтовой популяции, отметив, что из-за обилия воды нынешние бутоны пока уступают в размерах прошлогодним показателям. Региональная служба природопользования напоминает, что за уничтожение редкого лотоса предусмотрено административное взыскание в размере до 5 тысяч рублей, а за каждый сорванный экземпляр придется дополнительно компенсировать государству материальный ущерб в 300 рублей. Также под строгим запретом находится заезд лодок в заросли, где порча одного квадратного метра оценивается в 1200 рублей.