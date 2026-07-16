Первые круизные туры на остров Монерон у Сахалина пользуются высоким спросом

Круизные туры на остров Монерон у Сахалина пользуются высоким спросом, места на них забронированы на 90%. Об этом сообщил ТАСС министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.

Монерон находится в Татарском проливе в 43 км от юго-западного побережья Сахалина. Круизная программа на Монерон на теплоходе "Игорь Фархутдинов" стартовала в начале июля, это первый опыт проекта "круиза на сутки" для региона.

"По итогам первого экспедиционно круизного рейса на остров Монерон можно с уверенностью сказать, что он прошел успешно - загрузка составила 100%. Уровень удовлетворенности туристов, по данным опроса туроператора, достиг 9-9,5 баллов из 10. На последующие туры уже распродано более 90% мест - это свидетельствует о высокой востребованности маршрута", - сказал Лазарев.

Круизы запланированы вплоть до середины сентября.

Интерес, по его словам, проявляют как гости региона, так и местные жители - людям понравилась идея посетить Монерон и попробовать круизный формат. Теплоход "Игорь Фархутдинов" используется на регулярных маршрутах к Курильским островам, в 2026 году его задействовали на туристическом направлении.

"Изначально судно планировалось задействовать в свободные окна между рейсами на линии Корсаков - Курилы. Если по итогам года круизный маршрут сохранит высокий спрос и судовладелец поддержит инициативу, мы рассмотрим возможность продолжения программы в следующем году, а также формирования новых круизных маршрутов", - сказал министр.

Наполнение тура

Отличие круизной программы от обычной поездки до локации в том, что все морское путешествие становится ярким мероприятием, поясняли ранее агентству в министерстве. Предусмотрены комфортные каюты разной категории, бар, ресторан, библиотека, кинозал, культурная программа с живой музыкой.

Приобретая путевку, туристы сами выбирают основную активность. Это может быть пешая экскурсия по Монерону, водное путешествие в бухту Кологерас с лежбищами сивучей, снорклинг, каякинг, сапбординг. По запросу можно будет остаться на острове для дайвинга с самостоятельным возвращением. Монерон - единственный в России морской природный парк. Место считается одним из лучших дайв-спотов в мире - подводные ландшафты с каньонами и разломами, видимость до 40 метров, разнообразная морская жизнь и возможность погружения с несколькими десятками нерп и сивучей одновременно.