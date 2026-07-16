В Советске появился новый туристический маршрут

Посещающие Советск туристы и гости приграничного города имеют возможность ближе рассмотреть соседнее государство и насладиться замечательными пейзажами: по реке Неман курсирует небольшое судно для водных прогулок.

Если в советские годы теплоходы «Заря» и «Ракета» были чем-то привычным, то сейчас это маленькое туристическое судно воспринимается жителями как нечто особенное.

Маршрут согласован с пограничниками и для поездки необходимо наличие паспорта.

В момент съёмки видео мимо нашего водного трамвайчика проходил литовский катер. Судоводители обменялись гудками, пассажиры корабликов помахали друг другу руками.