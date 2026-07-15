В Дагестане рассказали об успехах туриндустрии

В Дагестане за первые пять месяцев этого года объем услуг в туристической индустрии достиг 7,7 млрд рублей. Республику посетили более 700 тысяч туристов.

© «Это Кавказ»

Вопросы текущей общественно-политической и социально-экономической обстановки, реализации национальных и инвестиционных проектов в регионе сегодня обсудили в Махачкале на рабочей встрече полпреда президента РФ в СКФО Юрия Чайки с врио главы Дагестана Федором Щукиным.

«В первом полугодии 2026-го в Дагестан прибыло 719 тысяч туристов. По оперативной информации Дагстата, за пять месяцев объем услуг в туристической индустрии достиг 7,7 млрд рублей. Значительно увеличилось количество гостиниц и иных средств размещения, в том числе благодаря работе по легализации их деятельности», — сообщили в аппарате полпредства.

На встрече прозвучало, что несмотря на сложности, связанные с ликвидацией последствий весенних паводков, регион продолжает сохранять позитивную динамику по основным показателям. В частности, запущено несколько современных производств и энергетических объектов, включая Дербентскую солнечную электростанцию мощностью 102,3 МВт — крупнейшую в республике и одну из самых мощных в стране.

В туристической отрасли республики с начала года поступления турналога превысили прошлогодние показатели втрое.