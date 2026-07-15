Туристические объекты в России станут доступнее для инвалидов

С сентября 2026 года в России вступит в силу закон, обязывающий туристическую отрасль обеспечивать доступность объектов для людей с инвалидностью. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев, передает ТАСС.

Документ выделяет инклюзивный туризм в отдельное направление государственной политики по созданию доступной среды. Теперь соответствующие требования станут обязательными для гостиниц, туристических объектов и других организаций, работающих с путешественниками.

Закон предусматривает, что посетители, передвигающиеся на инвалидных колясках, должны иметь возможность самостоятельно пользоваться инфраструктурой. Кроме того, объекты обязаны обеспечить доступ для людей с собаками проводниками и предусмотреть сопровождение гостей с нарушениями зрения.

Михаил Киселев отметил, что сегодня на инклюзивный туризм приходится лишь около 0,5% всех поездок по стране. По его оценке, из-за недостаточной доступности услуг туристическая отрасль ежемесячно недополучает около 5 млрд руб., поскольку многие маломобильные граждане не могут полноценно путешествовать.

Депутат добавил, что успешнее всего проекты по развитию доступной среды реализуются там, где совместно работают органы власти, бизнес, некоммерческие организации и средства массовой информации. По его мнению, именно такое сотрудничество позволяет создавать условия, которые действительно отвечают потребностям людей с инвалидностью.