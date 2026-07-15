Туроператоры поспорили о продаже путевок на маркетплейсе

Маркетплейс не может стать турагентом и продавать туры, так как этим должны заниматься профессионалы. Об этом в пресс-центре НСН рассказал президент Союза турагентств, член координационного совета при Общественной палате Сергей Голов.

«Невозможно ни с того ни с сего маркетплейсу стать турагентом. Когда он заявляет, что, мол, купите у нас тур и получите скидку 7% — мало кто задумывается, что эти 7% — это комиссия турагента. Я услышал, что сейчас маркетплейс набирает сотрудников для продажи туров в пунктах выдачи — это нонсенс. А это уже позиционируется в масштабах всей страны. Как можно в ПВЗ продать тур? У них очень низкая квалификация. Я за здоровую конкуренцию», — рассказал он.

В свою очередь коммерческий директор «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Антон Лаврухин не увидел в этом проблемы.

«Мы приветствием всех игроков рынка и не видим в этом ничего страшного», — отметил он в пресс-центре НСН.

А генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН вообще раскрыл, что профессиональным игрокам это не угрожает.

«Я думаю, что квалифицированному турагенту не стоит бояться такого, потому что чем квалифицированнее агент, тем у него больше клиентов», — заметил он.

Ранее Арутюнов заявил НСН, что поездки за границу ради посещения каких-то массовых мероприятий сегодня очень популярны у россиян.