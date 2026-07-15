Когда начнут строительство третьего пляжа на набережной Саратова

Работы по строительству третьего пляжа на набережной в Саратове планируется начать летом 2027 года. Об этом сообщается на сайте Государственной думы РФ.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки ознакомился с результатами масштабных преобразований на набережной в областном центре.

"По словам Вячеслава Володина, в планах открыть еще один пляж. Проект планируют разработать до мая следующего года, а начать работы летом", - говорится в сообщении.

Речь идет о создании пляжа в микрорайоне Улеши в Заводском районе.

Володин отметил, что необходимо также создать условия для лодочников.

Ранее при поддержке Володина были созданы два новых благоустроенных пляжа в рамках строительства и продления саратовской набережной. В середине июля был открыт новый участок, от моста Саратов - Энгельс до пляжа в Затоне. Теперь общая протяженность саратовской набережной составила 8 км, она стала самой протяженной на Волге. Набережную планируется продлить от Большой Садовой в сторону Заводского района.

В 1960-х годах в Саратове появилась первая пешеходная прибрежная зона длиной около 1,5 км. В 1990-е берег пришел в запустение: асфальт и бетонные парапеты рушились от времени, доступу к воде мешали промзоны, заросли и мусорки. В 2016 году Володин занялся вопросом строительства, реконструкции и продления набережной в Саратове. Как отметили в Госдуме, спустя 10 лет для жителей и гостей региона открывается доступ к Волге и возможность комфортного отдыха.