Пассажиры прогулочного теплохода пожаловались на шашлык за 30 тысяч рублей

Пассажиры прогулочного теплохода «Вещий Олег», курсирующего по Москве-реке, пожаловались на неожиданно высокий счет за заказанные на борту блюда. По их словам, после речной прогулки стоимость ужина составила почти 30 тыс. руб., хотя билет на рейс обошелся каждому всего в 1400 руб.

© tourdom.ru

Как сообщает «Shot проверка» со ссылкой на одну из пассажирок, желающим разместиться на верхней палубе предложили заказать блюда, приготовленные на мангале. Компания выбрала шашлык, креветки и напитки.

По словам девушки, официант не объяснил, что цены в меню указаны не за готовую порцию, а за каждые 100 г продукта. В результате посетителям приготовили блюда весом около килограмма каждое, из-за чего итоговая сумма заказа оказалась значительно выше ожидаемой.

После завершения прогулки гостям принесли счет почти на 30 тыс. руб. Пассажиры утверждают, что в него также включили чаевые и стоимость пива, которое, как уверял персонал, должно было предоставляться бесплатно при заказе блюд на мангале. При этом напиток, по их словам, они не употребляли. После разбирательства часть позиций из счета исключили, однако оплатить посетителям все равно пришлось около 25 тыс. руб.

Подобные жалобы на работу теплохода появляются не впервые. В интернете можно найти многочисленные отзывы, авторы которых рассказывают о крупных счетах после заказа блюд с мангала. Некоторые пользователи также утверждают, что возможность занять места на верхней палубе связывают с обязательным заказом еды.