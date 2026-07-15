$77.4988.53

На Азовском море туристы заметили нефтяную пленку

BFM.RU

На Азовском море заметили нефтяную пленку на воде. Нефтепродукты, вероятно, появились в море после атак беспилотников ВСУ на танкеры на прошлой неделе. Возможное загрязнение побережья туристы отмечают в Приморско-Ахтарском районе. Официально местные власти ситуацию пока не комментировали.

На Азовском море туристы заметили нефтяную пленку
© ТАСС

По данным местных СМИ, которые ссылаются на администрацию Краснодарского края, загрязнения устраняются силами специальных служб. Наряды ДПС выставили перед хутором Морозовским, всех неместных разворачивают, и объясняют ограничения работой МЧС. В одном из кафе Приморско-Ахтарска радиостанции подтвердили, что загрязнение было:

— Не все море? — В Морозовском 100%. Мне сказал покупатель, что перед Морозовским стоят ДПС, не пускает отдыхающих, а местных пропускают. А до Азовского там чуть-чуть. Там пляж нормальный, люди купаются, морозовцы говорят, что уже закрыли. — А есть какие-то службы? — Полицейские работают, еще волонтеры. — Не обсуждаете как катастрофу? — Это не катастрофа, катастрофа то, что бензина нет.

Накануне краевой оперштаб сообщал, что в Темрюкском районе убирают выбросы нефтепродуктов. Их обнаружили во время ежедневного мониторинга прибрежной территории — на участке от косы Чушка до поселка Кучугуры протяженностью около 5 километров.

Проблема сильно преувеличена, люди купаются, рассказали Бизнес ФМ в одной из гостиниц Приморско-Ахтарска:

«Где-то пятно проплывало, и ветром нам пригнало несколько капель. Я видел, что волонтеры собрали несколько камней, пляж открытый, народ купается. Сегодня, правда, поднялся ветер, обещали дождь, а так ничего, нормально. Но я слышал, что пятно было, что потянуло. Вроде как в сторону Ейска. Говорят, что в Геленджике тоже сухогруз взорвали, сказали, кто говорит сухогруз, кто говорит нефтеперевозок. В общем, кто-то что-то увидел, сфотографировал, выложил, сказал так, как ему хотелось».

Жители Таганрога Ростовской области, на другой стороне залива, в начале недели жаловались на «масляную воду» и следы нефтепродуктов на берегу. Позже глава города заявила, что побережье обследовали сотрудники Росприроднадзора, Росрыболовства и не обнаружили признаков загрязнения.