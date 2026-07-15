На Азовском море туристы заметили нефтяную пленку

На Азовском море заметили нефтяную пленку на воде. Нефтепродукты, вероятно, появились в море после атак беспилотников ВСУ на танкеры на прошлой неделе. Возможное загрязнение побережья туристы отмечают в Приморско-Ахтарском районе. Официально местные власти ситуацию пока не комментировали.

По данным местных СМИ, которые ссылаются на администрацию Краснодарского края, загрязнения устраняются силами специальных служб. Наряды ДПС выставили перед хутором Морозовским, всех неместных разворачивают, и объясняют ограничения работой МЧС. В одном из кафе Приморско-Ахтарска радиостанции подтвердили, что загрязнение было:

— Не все море? — В Морозовском 100%. Мне сказал покупатель, что перед Морозовским стоят ДПС, не пускает отдыхающих, а местных пропускают. А до Азовского там чуть-чуть. Там пляж нормальный, люди купаются, морозовцы говорят, что уже закрыли. — А есть какие-то службы? — Полицейские работают, еще волонтеры. — Не обсуждаете как катастрофу? — Это не катастрофа, катастрофа то, что бензина нет.

Накануне краевой оперштаб сообщал, что в Темрюкском районе убирают выбросы нефтепродуктов. Их обнаружили во время ежедневного мониторинга прибрежной территории — на участке от косы Чушка до поселка Кучугуры протяженностью около 5 километров.

Проблема сильно преувеличена, люди купаются, рассказали Бизнес ФМ в одной из гостиниц Приморско-Ахтарска:

«Где-то пятно проплывало, и ветром нам пригнало несколько капель. Я видел, что волонтеры собрали несколько камней, пляж открытый, народ купается. Сегодня, правда, поднялся ветер, обещали дождь, а так ничего, нормально. Но я слышал, что пятно было, что потянуло. Вроде как в сторону Ейска. Говорят, что в Геленджике тоже сухогруз взорвали, сказали, кто говорит сухогруз, кто говорит нефтеперевозок. В общем, кто-то что-то увидел, сфотографировал, выложил, сказал так, как ему хотелось».

Жители Таганрога Ростовской области, на другой стороне залива, в начале недели жаловались на «масляную воду» и следы нефтепродуктов на берегу. Позже глава города заявила, что побережье обследовали сотрудники Росприроднадзора, Росрыболовства и не обнаружили признаков загрязнения.