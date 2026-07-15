$77.4988.53

Иностранцы потратили на поездки в Россию миллиарды долларов

Lenta.ru

Иностранцы потратили на поездки в Россию более двух миллиардов долларов за первые три месяца 2026 года. Об этом пишет Baza со ссылкой на данные Центробанка.

Иностранцы потратили на поездки в Россию миллиарды долларов
© Лента.Ru

Уточняется, что эта сумма впервые превысила доковидный уровень (1,9 миллиарда долларов за первый квартал 2019 года) и стала максимальной с 2015 года. Больше иностранные гости тратили в нашей стране только в начале 2013 и 2014 годов. Крупнейший прирост среди всех стран показал Китай — плюс 42 тысячи поездок.

По данным издания, сейчас каждый седьмой въездной турист — гражданин КНР. Всего жители этой страны, включая студентов и командировочных, оставили в России в первом квартале 200-300 миллионов долларов.

Рекорды побили и отдельные статьи расходов. Так, иностранные студенты потратили 650 миллионов долларов, а медицинский туризм прибавил 23 процента.

Ранее эксперты Ассоциации туроператоров России раскрыли стоимость отдыха в России для иностранцев. Цена за групповые туры начинается от тысячи долларов (70 тысяч рублей).