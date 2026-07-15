Некоторые любят погорячее: гид по термальным курортам Кубани

В Краснодарском крае активно развивается бальнеологический отдых. Ежегодно около полумиллиона туристов приезжают сюда, чтобы совместить отдых на природе с оздоровлением в горячих минеральных источниках. Рассказываем, на какие места стоит обратить внимание.

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В Краснодарском крае действует около 40 термальных источников, и почти все они доступны для посещения круглый год. Выбирайте направление с учётом ваших целей (отдых или лечение) и обязательно уточняйте правила бронирования на официальных сайтах.

При выборе места важно помнить: вода в скважинах действительно обладает лечебными свойствами, но купание в ней подходит не всем. Разбираемся, кому такой отдых поможет, а кому — строго противопоказан.

Что лечат термальные воды Кубани?

Состав минеральной воды в разных районах края отличается. Где-то это йодо-бромные растворы, где-то — кремнистые или сульфидные. Однако общий эффект от процедур схож:

— Сосуды и сердце: тепло расширяет сосуды, улучшает кровоток и насыщение тканей кислородом.

— Опорно-двигательный аппарат: снимаются спазмы мышц, уменьшается боль при артритах, остеохондрозе и после травм.

— Нервная система: вода помогает бороться со стрессом, бессонницей и последствиями переутомления.

— Кожа: минералы обладают противовоспалительным эффектом, помогают при дерматитах и экземах.

Врачи отмечают, что такой отдых полезен и как способ закаливания, укрепления иммунитета, особенно в период реабилитации после вирусных инфекций.

Термальные кластеры Кубани

Большинство крупных комплексов сосредоточено в предгорной зоне — в Мостовском, Отрадненском, Темрюкском и Апшеронском районах Краснодарского края. Вода там поступает с глубины от 2 тысяч до 4,5 тысячи метров, поэтому даже зимой температура в бассейнах держится на отметках +30...+40 °C.

Мостовской район. Здесь расположена природоохранная зона Кавказского биосферного заповедника. Местные воды богаты бромом, йодом, кальцием и магнием.

База «Изумруд» в посёлке Мостовской. Три бассейна с водой из двухкилометровой скважины. Есть отдельная мелкая чаша для детей. Акцент здесь делают на лечении органов дыхания и кожи. Стоимость проживания от 3 тысяч рублей в сутки со всеми удобствами.

Отель «Распутин» также расположен в этом населённом пункте. Главная изюминка комплекса — термальные воды без примесей, богатые кальцием, бромом, калием, магнием, йодом, железом и собственная линия косметики на их основе. Стоимость на 6 ночей и 5 дней от 39 тысяч рублей. Посещение источников входит в цену проживания. Кстати, при бронировании можно получить скидку в 5%.

«Кремниевые термы» находятся в станице Ярославской. Большой курорт на 10 гектарах с парком, терренкуром, лебединым прудом, озером для рыбалки, спортивными площадками и маленьким зоопарком.

Открытый бассейн с термальной водой и несколько природных купелей доступны по абонементу дневного пребывания. В него входит стоимость пользования халатами и полотенцами, шкафчиками для личных вещей на электронных замках, сауной. Для желающих остановиться — есть комфортабельные номера на двоих от 12 тысяч рублей.

Кстати, 15 августа 2026 года здесь пройдёт Арбузный фестиваль.

Лабинский район: долина реки Большая Лаба с начала ХХ века славится источниками высоко минерализованной термальной лечебной воды. В Лабинск и станицу Упорную едут туристы с заболеваниями эндокринной и нервной системы, органов дыхания, нарушением обмена веществ.

Курорты здесь специализируются на воде с высоким содержанием кремния и йода. Санаторий «Лаба» предлагает купание в горячем бассейне с хлоридно-натриевой водой, которая обогащена десятком видов макро- и микроэлементов, например, йодом, кальцием и кремнием. В зависимости от времени года температура воды составляет от +26 °С до +36 °С. Помимо горок в зоне купания есть гейзеры, душ Виши, циркулярный душ, грязевой бассейн, крытый термальный бассейн.

Тур выходного дня без лечения с питанием, проживанием и общеоздоровительными процедурами стартует от 4,6 тысячи рублей. Есть возможность подключить автодом за 700 рублей в сутки.

Апшеронский район. В этом муниципалитете расположено множество баз. Некоторые находятся в тихих и красивых местах, окружены первозданной природой. Отдых на термальных источниках тут можно совместить с поездкой в Гуамское ущелье — памятник природы под открытым небом, посёлок Мезмай — культурное достояние в области традиционной народной культуры.

Здесь работает множество открытых бассейнов с термальной водой, богатой магнием и кальцием, деревянные срубы, бани, игровые площадки для детей. Можно взять двух-трехдневный курс лечения термальными водами заболеваний нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, кожи. Вода желтоватого оттенка с солоноватым привкусом поступает с глубин, доходящих до 4,5 тысячи метров.

Посещение бассейна на весь день обойдется взрослому от 800 рублей, для детей — от 400 рублей. Проживание в коттедже на сутки — от 10 тысяч рублей.

Другие направления: от моря до гор

Темрюкский район (село Кучугуры), база «Искра». Вода здесь слабощелочная, кремниево-борная. Считается одной из лучших для восстановления кожи и дыхательной системы.

Сочи (Мацеста). Классический сероводородный курорт с характерным запахом. Кроме лечения, здесь популярны экскурсии в Мацестинские пещеры.

Роза Хутор. Для тех, кто хочет совместить SPA с горными пейзажами. В комплексе Sunshine Park есть панорамная сауна и открытые бассейны с видом на вершины.

Надо отметить, что многие комплексы предлагают скидки для пенсионеров, многодетных семей и участников СВО. При бронировании номеров посещение бассейна и термоисточников часто включено в стоимость.

Кому категорически нельзя в термы?

Несмотря на пользу, врачи предупреждают: горячая минеральная вода — это мощное лечебное средство, а не просто развлечение.

Противопоказаниями являются:

— обострение хронических болезней (язва желудка, панкреатит);

— сердечно-сосудистые заболевания, гипертония;

— онкологические заболевания (любая стадия);

— инфекции и воспаления в острой фазе;

— тромбозы и тромбофлебиты (тепло может спровоцировать отрыв тромба);

— беременность.

Перед поездкой на источники обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом. Даже если вы чувствуете себя здоровым, резкая смена температуры и минеральная нагрузка могут дать неожиданную реакцию организма.

Напомним про путеводитель по бюджетному отдыху для пенсионеров по Кубани. Райские места от Азовского до Черного моря, где точно лучше, чем на даче.