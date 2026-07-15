Лайнер «Владимир Жириновский» доступен для бронирования круизов на 2027 год

Новый пятипалубный теплоход «Владимир Жириновский» стал доступен для бронирования круизов на навигацию 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

«Компания, входящая в Российский союз туриндустрии (РСТ), открыла продажи круизов на навигацию 2027 года на новом пятипалубном теплоходе «Владимир Жириновский». «Владимир Жириновский» – современный круизный лайнер класса «река – море», построенный по проекту PV300VD. Судно станет одним из самых современных российских теплоходов, сочетающим возможности речных круизов с уровнем комфорта, характерным для морских лайнеров премиального класса», – говорится в сообщении.

Как уточняется, на борту предусмотрена 131 просторная каюта категорий «Супериор» и «Представительский люкс», каждая из которых оборудована индивидуальным балконом. Концепция обслуживания предполагает высокий уровень персонального сервиса, подчеркнули в РСТ.

«Для пассажиров будут работать два основных ресторана на главной палубе, ресторан с открытой кухней на шлюпочной палубе, круглосуточный панорамный бар с живой музыкой, открытый бассейн, гриль-бар, просторная солнечная палуба площадью более 500 кв. м, солярий с шезлонгами, а также современный спа-комплекс с сауной, хаммамом, джакузи, массажными кабинетами и парикмахерской. Для удобства гостей на теплоходе установлены два пассажирских лифта», – отметили в пресс-службе.

В РСТ добавили, что в последние годы спрос на речные круизы в России продолжает расти.