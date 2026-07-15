Под Курганом построили ветряную мельницу по чертежам предков

Возле села Нагорское в сорока километрах от Кургана появилась настоящая ветряная мельница. Ее восстановили по технологиям XIX века в знак уважения к труду предков, растивших хлеб на этой земле.

По словам инициатора проекта и руководителя фермерского хозяйства Сергея Суслова, мельницу возвели на ее историческом месте: именно здесь обнаружили жернова и основание старого крестьянского ветряка. Высота сооружения вместе с лопастями - около 19 метров. Шеститонные жернова, изготовленные из высококачественного гранита, не зря называют сердцем мельницы - они перемалывают зерно в муку.

Все деревянные узлы и механизмы воспроизведены по старинным образцам. Проектировщикам пришлось провести масштабную работу в архивах. Собрать деревянное колесо, как делали мастера в прошлом, - сложнейшая задача: нужно было ювелирно рассчитать и выверить каждое отверстие, изготовить прочные зубья из твердых пород дерева и надежно зафиксировать их в пазах.

"В Уральском федеральном округе это единственная работающая мельница, воссозданная по чертежам имперского времени. Отличный туристический объект с огромным потенциалом, - поделился впечатлениями директор гуманитарного института Курганского госуниверситета Денис Маслюженко. - Кстати, пару лет назад мы с коллегой из областного музейного объединения Екатериной Тершуковой написали статью для тобольского "Сибирского сборника" о возникновении и становлении мельничного дела в нашем регионе. С научной точки зрения получилось интересное совпадение истории и туризма".

Действительно, гостям есть что показать и рассказать. Под одной крышей с мельницей расположился музей, который с порога погружает в атмосферу русской избы и традиционного сельского быта. Можно попробовать самостоятельно смолоть муку, поучаствовать в мастер-классе и научиться формовать печатный пряник. Кроме того, туристов угощают затирухой, томлеными в русской печи щами, крапивным супом и компотом из ревеня. Путешественники увозят на память сувениры ручной работы, ведь мельница во все времена считалась главным символом изобилия, семейного счастья и процветания.