Россияне рассказали, как они выбирают жилье для отдыха

Подавляющее большинство россиян считают гостиницы и апартаменты частично или полностью взаимозаменяемыми. Об этом говорится в исследовании Аналитического центра ВЦИОМ.

"86% путешественников считают гостиницы и апартаменты полностью или частично взаимозаменяемыми; 74% ищут жилье в одном канале, а бронируют в другом", - говорится в сообщении.

Как отмечают аналитики, за последние 1-2 года в гостиницах, мотелях, апарт-отелях, хостелах или номерах в гостевых домах останавливались 77% опрошенных путешественников, в апартаментах, квартирах или частных домах - 53%. Среди тех, кто чаще бронировал апартаменты, 83% рассматривали или использовали другие типы жилья, преимущественно гостиницы (98%). Среди тех, кто чаще бронировал гостиницы, 72% рассматривали или использовали другие варианты, чаще всего апартаменты.

"Путешественник получил реальную свободу выбора: сравнивает форматы, пользуется в среднем тремя агрегаторами, спокойно ищет в одном сервисе и бронирует в другом. Гостиницы по-прежнему остаются главным форматом, но апартаменты уверенно занимают вторую позицию", - пояснил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

Мультиканальность стала нормой

По данным АЦ ВЦИОМ, путешественники выбирают жилье сразу между несколькими форматами и сервисами бронирования. Средства размещения действуют похожим образом: чтобы быть заметными для клиента, они используют сразу несколько каналов продвижения и продаж. В среднем средства размещения работают одновременно с четырьмя каналами, а 42% используют пять и более каналов, отмечают эксперты.

По данным экспертов, большинство опрошенных (74%) хотя бы иногда ищут жилье в одном канале, а бронируют в другом. 76% обращаются более чем к одной площадке, из них: 51% предпочитают сразу две-три площадки, еще 25% - более трех. Только 24% путешественников используют один сервис. В среднем на одного пользователя приходится около трех агрегаторов.

Согласно исследованию, 42% средств размещения используют более четырех каналов продвижения и продажи. 53% опрошенных средств размещения не пользуются менеджерами каналов; остальные предпочитают TravelLine (21%), "Бронируй Онлайн" (17%) и Bnovo (16%).

Опросы проводились 11-14 апреля 2026 года, 1-15 апреля 2026 года. В первом опросе приняли участие 1007 россиян в возрасте от 18 лет, во втором - 592 респондента, из них 175 частных лиц и 417 представителей компаний.