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Вторую очередь Белой набережной в Анапе откроют до конца 2026 года

Кубань-Информ

Власти Анапы пообещали открыть вторую очередь Белой набережной к концу года. Сейчас на объекте, который тянется от Ореховой рощи до Черноморского парка, завершается самый трудоёмкий этап — монолитные работы.

Вторую очередь Белой набережной в Анапе обещали открыть до конца года
© Кубань-Информ

Глава курорта Светлана Маслова проинспектировала ход работ и обсудила с подрядчиком подключение коммуникаций: без света и воды невозможно будет организовать вечернюю подсветку и полив будущих газонов. Сейчас на участке решают вопросы выравнивания грунта и другие технические задачи.

Новая прогулочная зона станет логическим продолжением популярного променада. Здесь сохранят единый архитектурный стиль: установят те же изящные балясины, узнаваемые фонари, оборудуют широкую дорожку для пешеходов, отдельную велосипедную полосу и площадки для отдыха со скамейками. Ширина набережной составит 10 метров.

«Многие ждут открытия этой прогулочной зоны, окажем строителям необходимую поддержку для скорейшего завершения проекта».

отметила мэр Анапы Светлана Маслова.

Инвестор подтвердил, что планирует сдать объект до конца текущего года. Работы стартовали весной 2024 года. Протяженность прогулочной территории составит 1,5 км.

Напомним, этно-гастро-маршрут «Малая Медведица» открыли по окрестностям Анапы. Если соединить точки пути – получится созвездие.