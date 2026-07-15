Вторую очередь Белой набережной в Анапе обещали открыть до конца года

Власти Анапы пообещали открыть вторую очередь Белой набережной к концу года. Сейчас на объекте, который тянется от Ореховой рощи до Черноморского парка, завершается самый трудоёмкий этап — монолитные работы.

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Глава курорта Светлана Маслова проинспектировала ход работ и обсудила с подрядчиком подключение коммуникаций: без света и воды невозможно будет организовать вечернюю подсветку и полив будущих газонов. Сейчас на участке решают вопросы выравнивания грунта и другие технические задачи.

Новая прогулочная зона станет логическим продолжением популярного променада. Здесь сохранят единый архитектурный стиль: установят те же изящные балясины, узнаваемые фонари, оборудуют широкую дорожку для пешеходов, отдельную велосипедную полосу и площадки для отдыха со скамейками. Ширина набережной составит 10 метров.

«Многие ждут открытия этой прогулочной зоны, окажем строителям необходимую поддержку для скорейшего завершения проекта».

— отметила мэр Анапы Светлана Маслова.

Инвестор подтвердил, что планирует сдать объект до конца текущего года. Работы стартовали весной 2024 года. Протяженность прогулочной территории составит 1,5 км.

Напомним, этно-гастро-маршрут «Малая Медведица» открыли по окрестностям Анапы. Если соединить точки пути – получится созвездие.