Лето на курортах Эльбрус и Мамисон будет музыкальным

Больше десятка концертов запланировано на курортах Эльбрус в Кабардино-Балкарии и Мамисон в Северной Осетии до конца летнего сезона. В горах организуют не только выступления диджеев, но и прозвучит живая музыка в исполнении оркестров.

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«До конца теплого сезона мы проведем на наших курортах больше десяти концертов, все их мы объединили под кодовым названием „Горы звучат“. Но если диджеев в горах можно будет застать летом несколько раз, то оркестровую музыку и концерт точно рекомендуем не пропустить, это будут разовые акции. После подобных событий в прошлом году мы собирали сотни отзывов, суть которых сводилась к одному: живая музыка в горах — это уникальный опыт, который остается в памяти навсегда», — сообщил заместитель гендиректора Кавказ.РФ Рустам Тапаев, его цитирует пресс-служба института развития.

Музыкальная афиша курортов приглашает 18 июля на концерт оркестра Aeternum show, который состоится на Мамисоне на станции «Зарамаг-1». Программа начнется в 16:00. В институте развития напоминают, что добраться в туристическую локацию поможет бесплатный трансфер из Владикавказа.

25 июля на Эльбрусе на станции «Мир» прозвучит неоклассика в исполнении Orchestra of New Time, который исполнит саундтреки из известных фильмов и классические произведения в авторской аранжировке. Начало концерта — в 18:00, с 19:00 будет организован спуск на канатных дорогах.

Как анонсируют в Кавказ.РФ, главное музыкальное событие августа на курорте Эльбрус — концерт популярных исполнителей — пройдет в третью субботу месяца. Хедлайнер пока не раскрывается.

Диджей-сеты на Эльбрусе организуют 18 и 31 июля, 8 и 22 августа, на Мамисоне — 1 и 15 августа.

Вход на концерты свободный.