Аналитики рассказали, куда ездят любители активного туризма

В России составили список наиболее востребованных городов для активного отдыха с физическими нагрузками в летний сезон 2026 года. Лидирующую позицию в рейтинге занял Краснодарский край, который привлек наибольшее число любителей спорта.

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Главный черноморский курорт страны возглавил топ-10 направлений, аккумулировав 14 процентов от общего объема подобных бронирований. Вторую строчку эксперты отдали Ялте и Санкт-Петербургу с показателем в 5 процентов, а замкнул тройку лидеров Геленджик, набравший 4 процента голосов.

При формировании списка специалисты отбирали гостиницы и апартаменты, в радиусе одного километра от которых расположены фитнес-центры или тренажерные залы. Согласно статистическим выкладкам, средняя продолжительность активного тура в Сочи составляет семь ночей при стоимости суток проживания в 5042 рубля, тогда как в Геленджике путешественники останавливаются на шесть ночей по цене 6178 рублей.

Как сообщает региональное сетевое издание «Кубанские новости», исследование провели аналитики российского сервиса бронирования отелей и квартир «Твил.ру». В финальную десятку рейтинга также вошли такие крымские города, как Феодосия, Судак, Алушта и Евпатория, а кроме них — Казань и кубанский Ейск.

Между тем, с первого мая отдых на горных курортах Сочи неожиданно подорожал для тысяч туристов. Теперь, помимо покупки ски‑пасса за 87 тысяч рублей на сезон или 5800 рублей на день, лыжникам и сноубордистам приходится отдельно оплачивать вход на территорию Сочинского национального парка