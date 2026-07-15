Где устроить пикник в Петербурге

Летом пикник в Санкт-Петербурге можно устроить почти в любом районе: у воды, на газоне, в историческом саду или в парке. Но важно заранее понять, где можно просто посидеть с пледом и едой, а где действуют ограничения на газоны, мангалы, стеклянную посуду и шум. Какие места подойдут для летнего пикника и что взять с собой, чтобы отдых не превратился в проблему?

Коротко о главном

Для городского пикника подойдут Новая Голландия, Елагин остров, Таврический сад, Парк 300-летия, Полюстровский парк, Шуваловский парк и набережные.

В парках нельзя употреблять алкоголь, не везде можно с питомцами.

В городских парках и лесопарках Петербурга нельзя свободно жарить шашлык на своем мангале - только в специально оборудованных местах.

Где можно устроить пикник у воды

В Петербурге масса вариантов устроить пикник на берегу, который традиционно ассоциируется с отдыхом. Импровизированным обеденным столом может стать даже спуск на набережной Невы или на одной из многочисленных внутренних рек в центральной части города. Однако здесь уединения может и не быть.

Самые впечатляющие виды сегодня - на Финский залив со стороны Приморского парка Победы и Парка 300-летия Санкт-Петербурга. Здесь можно сделать эффектные фото на фоне нового городского стадиона футуристического дизайна и первого петербургского небоскреба "Лахта-центр".

Приморский парк Победы отлично подойдет для пикника с детьми. Здесь есть прокат спортинвентаря, большой парк аттракционов, но есть и уединенные места в стороне от центральной аллеи. Можно выбрать для семейного отдыха местечко возле одного из прудов или берег Невы - там прекрасные песчаные пляжи.

На сайте парка прямо указано, что здесь место для лежания на траве, а еще для чтения, загара и пикников. Сюда можно с животными, но с соблюдением правил и требований гигиены.

С другой стороны Большой Невки в месте ее впадения в Финский залив раскинулся самый молодой парк Северной столицы - Парк 300-летия Санкт-Петербурга, который был заложен, как нетрудно догадаться, в 2003 году. На территории есть бесплатный wi-fi. Кроме того, она полностью приспособлена для всех категорий инвалидов, в том числе для передвигающихся на кресле-коляске. Правилами парка запрещается организация пикников, установка туристских палаток, шатров, столов и другого оборудования без согласования с администрацией парка. Но на небольшие семейные обеды под открытым небом это требование, как правило, не распространяется. Запрещено также купание в фонтанах, расположенных на территории парка, и в акватории Финского залива.

В исторической части Петербурга для пикника отлично подойдет территория острова Новая Голландия. Со всех сторон его окружают бывшие склады для корабельного леса, поэтому даже в ветреный день в Новой Голландии уютно и тихо. Из минусов - не очень удобно добираться общественным транспортом, от метро придется ехать. На большом лугу раскиданы кресла-мешки, но их надо успеть занять. Для детей оборудована детская площадка. На территории есть кафе, туалеты и понятные правила, поэтому место удобно для свидания, отдыха с друзьями и короткого пикника в центре.

То же самое можно сказать про Таврический и Михайловский сады - центр города, тихо, зелено, удобно - с ограничениями.

Важно знать, что во всех городских парках Петербурга запрещено:

разводить открытый огонь, в том числе в мангале, так что пожарить шашлыки не получится;приносить и употреблять спиртные напитки, наркотические вещества;мусорить и портить имущество парка.

Где пожарить шашлыки

В том же Приморском районе, что и Парк 300-летия Санкт-Петербурга, находится Юнтоловский заказник, который охватывает акваторию Лахтинского разлива и большую часть Лахтинского болота. Территория здесь гораздо менее ухоженная, чем у традиционных парков, но ограничения еще более жесткие: передвигаться можно строго по специальным настилам и экотропам. Нельзя сходить с маршрута, вытаптывать траву и ходить вглубь леса. Но зато на территории заказника есть специально оборудованные места, где можно жарить шашлыки.

РГ

В городских лесопарках - Сосновском, Невском, Пискаревском, Ржевском и других - как правило, тоже есть мангальные зоны. Их расположение лучше всего уточнять на официальных страницах местных лесничеств или с помощью сервисов навигации.

Зеленые зоны - парки, скверы, бульвары - есть практически в каждом районе Петербурга. Местные жители часто там загорают и устраивают небольшие семейные выходы на природу. Жарить шашлыки там запрещено: в соответствии со статьей 11.5 регионального закона "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" за разжигание костров, использование пиротехнических изделий и мангалов на территориях зеленых насаждений гражданам грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей.

Что взять с собой

Главное - хорошее настроение. Но еще пригодится покрывало или плед, чтобы постелить его на землю и валяться. А также мешок для мусора, в который после отлично проведенного пикника вы сложите все, что не было съедено, плюс упаковки, одноразовую посуду, бутылки из-под напитков и даже косточки и шкурки от фруктов. Во-первых, они могут быть небезопасны для местных животных. А во-вторых, если через несколько дней вы решите повторить свой чудесный пикник, то найти на полюбившемся месте, скажем, размокшие арбузные корки будет как минимум неприятно.

Пригодятся также:

вода;салфетки, антисептик;

солнцезащитный крем, головной убор, репеллент;

пауэрбанк.

Что касается меню, то его каждый придумывает сам - в зависимости от собственных предпочтений. Лучше не брать с собой в жару блюда с майонезом, кремовые десерты, продукты, которые быстро портятся без термосумки. Если участники вылазки на природу любят готовить сами - в интернете есть масса рецептов "специально для пикника". А если нет, то можно купить готовую еду в кулинарном отделе или даже заказать доставку. В этом случае лучше указать конкретное место и оставить для курьера примечание к заказу.

Заключение