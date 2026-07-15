Депутат предложил ускорить возврат денег за отмененные рейсы

Депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с инициативой сократить срок возврата средств за билеты в случае массовой задержки или отмены рейсов. По его мнению, пассажиры должны получать деньги не позднее чем через один-два дня после несостоявшегося вылета, а не ждать выплат несколько недель.

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Как заявил парламентарий, такая мера позволит людям быстрее приобрести билеты на другие рейсы или выбрать альтернативный способ, чтобы добраться до места назначения. Сейчас же длительное ожидание возврата средств зачастую лишает пассажиров возможности оперативно изменить свои планы.

Кроме того, Сергей Миронов считает необходимым временно отказаться от механизма динамического ценообразования при массовых задержках и отменах рейсов. По его словам, автоматическое повышение стоимости билетов в условиях резкого роста спроса ставит пассажиров в крайне тяжелое положение, особенно если речь идет о семьях с детьми, оказавшихся вдали от дома.

Парламентарий подчеркнул, что подобные чрезвычайные ситуации не должны становиться поводом для спекуляции. По его мнению, перевозчики не должны получать дополнительную прибыль за счет пассажиров, столкнувшихся с массовыми сбоями в аэропортах.