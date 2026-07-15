Забайкальский путешественник проплыл на доске более 2700 километров

Отважный российский экстремал установил новое достижение в истории непрерывных водных путешествий. Спортсмен преодолел колоссальное расстояние на одиночной доске, двигаясь по сибирским и дальневосточным рекам в экстремальных природных условиях.

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Уникальный сверхдальний заплыв стартовал в Забайкальском крае, а конечной точкой масштабного маршрута должен стать Амурский лиман. Всего за 77 дней непрерывного нахождения на воде Юрий Скоробогатов успешно оставил за спиной более 2702 километров пути. К моменту фиксации промежуточных итогов забайкалец практически добрался до Хабаровска, установив неофициальный мировой рекорд по самой большой продолжительности одиночного сплава на сап-борде.

Для самого мужчины это путешествие стало главным вызовом всей жизни и способом доказать безграничность человеческих возможностей. По данным дальневосточных информационных ресурсов, ранее спортсмен перенес тяжелейшие медицинские испытания, включая разрыв желудка и полную парализацию тела после укуса энцефалитного клеща.

На протяжении всего маршрута рекордсмену регулярно встречаются дикие медведи, однако соблюдение жестких правил безопасности помогает ему предотвращать опасные контакты с хищниками. Сейчас мужчине предстоит запустить официальную юридическую процедуру для внесения своего достижения в Книгу рекордов.