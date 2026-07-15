Какие пляжные курорты предпочитают россияне в 2026 году

Россияне в августе чаще всего выбирают отдых на пляжных курортах Краснодарского края, а также на Кавказских Минеральных Водах. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили эксперты, входящие в состав Российского союза туриндустрии (РСТ).

«В августе структура спроса традиционно смещена в сторону пляжных курортов. В структуре продаж туроператора «Алеан» лидирует Краснодарский край с долей 54% в общем объеме. На втором месте – Кавказские Минеральные Воды (14% продаж). Также в топе – Москва и Подмосковье (5%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (4,5%). Из направлений, которые активно прирастают в последнее время, – Дагестан и Приморье. Кроме того, в сегменте загородного отдыха растет спрос на Московскую, Тверскую, Самарскую и Нижегородскую области», – рассказали в пресс-службе национального туроператора «Алеан», входящего в состав РСТ.

В пресс-службе добавили, что средняя продолжительность поездок заметно различается в зависимости от формата.

«На пляжных курортах Краснодарского края средняя продолжительность составляет девять дней, в санаториях Кавказских Минеральных Вод этот показатель исторически выше, но в текущем сезоне сократился на 2,8 суток по сравнению с прошлым годом. В экскурсионных турах средняя продолжительность, напротив, выросла на одни сутки и составляет 5,7 дня. В городских отелях – 4,2 дня. Загородный отдых в парк-отелях в среднем длится пять дней, в санаториях Подмосковья – семь дней. В целом по рынку наблюдается тенденция к сокращению продолжительности: длительный отпуск все чаще заменяется на две-три короткие поездки до пяти дней», – пояснили в пресс-службе.

Там отметили, что среди ключевых трендов этого сезона – переориентация с пляжных курортов на загородный отдых в своем и соседних регионах; туристы активно ищут выгодные предложения: на рынке выросло количество акций и скидок, в том числе бесплатное размещение детей, сутки в подарок при длительном заезде. Многие путешественники готовы менять привычный формат – выбирают апартаменты или небольшие отели рядом с курортной инфраструктурой, что на 20–25% дешевле.

По данным «Алеан», средние чеки на семью из двух-трех человек (только проживание в отеле, без транспортных расходов) в августе составили: Краснодарский край – 117 тыс. 538 руб. на поездку (девять дней); Урал и Сибирь – 115 тыс. 181 руб. (8,8 дня); экскурсионные туры – 96 тыс. 850 руб. (5,7 дня); регионы России – 81 тыс. 714 руб. (7,8 дня); Санкт-Петербург – 36 тыс. 44 руб. (5,1 дня); городские гостиницы – 29 тыс. 272 руб. (4,2 дня). Для семейных туристов в Анапе отели с системой «все включено» предлагаются от 88 тыс. 200 руб. на двух взрослых с ребенком на семь ночей. Бюджетные варианты в Туапсинском районе – от 13 тыс. 300 руб. на тот же срок без питания.

В туроператоре «Мультитур» также подтвердили высокий спрос россиян на отдых в Анапе, Сочи, Геленджике, Туапсе и Подмосковье в августе.

«Среди экскурсионных туров с большим отрывом лидирует Беларусь, затем идут Санкт-Петербург и Золотое Кольцо. Средняя продолжительность – шесть-семь ночей. На курортах Краснодарского края – семь-восемь ночей, в Подмосковье и средней полосе – четыре-пять. Экскурсионные туры чаще всего выбирают на пять или семь дней. Средняя стоимость на человека с трехразовым питанием на курортах Краснодарского края – 35–48 тыс. руб. за семь ночей, экскурсионный тур – 45–52 тыс. руб. на человека за семь дней, – пояснили в «Мультитур».

По данным сервиса «Слетать.ру» (член РСТ), топ направлений – лидеров спроса в рамках внутреннего туризма на август – возглавили Краснодарский край, Крым и Санкт-Петербург.