Топливный кризис ударил по внутреннему туризму

Рост цен на топливо в России уже начал бить не только по автомобилистам, но и по логистике, стоимости товаров и внутреннему туризму. С конца мая тарифы на автомобильные перевозки заметно выросли, а на отдельных маршрутах подорожание превысило полтора раза.

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По данным рынка, индекс биржи грузоперевозок с конца мая прибавил 17,5%. Участники рынка объясняют это ростом расходов на горючее, которое формирует до 30–40% себестоимости магистральных перевозок. На этом фоне небольшие компании сокращают число рейсов или вовсе отменяют часть перевозок, что дополнительно уменьшает предложение и подталкивает цены вверх.

Сильнее всего ценовое давление ощущается на юге России, где в сезон увеличился спрос на доставку урожая. При этом рост тарифов затронул не один конкретный маршрут, а все направления.

Логистический рост цен уже начинает перекладываться в стоимость товаров и услуг, усиливая инфляционное давление. Одновременно дорожает и отдых по стране: в первом полугодии спрос на внутренние поездки снизился, а в июне число бронирований сократилось примерно на 4%.