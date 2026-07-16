Как изменился спрос россиян на автобусные поездки летом

Спрос россиян на поездки по стране на автобусе с отправлением в июне и июле 2026 года вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом говорится в исследовании сервиса путешествий "Туту", с которым ознакомился ТАСС.

"В поездках с отправлением в июне и июле количество автобусных билетов выросло на 20% год к году. Сильнее всего рост межрегиональных поездок летом показали Санкт-Петербург (+45%), Татарстан (+28%) и Ставропольский край (+27%)", - рассказали в компании.

По итогам первой половины 2026 года доля автобусов во всех поездках по РФ увеличилась на 4,4 процентных пункта, в то время как доли двух других видов транспорта снизились: поездов - на 3,3 п.п., самолетов - на 1 п.п.

Согласно исследованию, чаще всего люди пересаживаются на автобусы в регионах с закрытым авиасообщением. В Воронежской области количество автобусных поездок из других регионов выросло на 36%, а доля увеличилась на 7,2 п.п. В Ростовской области рост составил 27%, доля поднялась на 5,5 п.п. В обоих регионах автобус становится главной заменой поезду: доля железной дороги там сократилась на 5-7 п.п.

При этом быстрее всего межрегиональные автобусные поездки растут в Санкт-Петербурге: количество поездок в регион выросло на 59%. В Москве количество поездок из других регионов увеличилось на 23%, в Ставропольском крае и Татарстане - на 20%.

Люди пересаживаются на автобусы в основном в европейской части страны, где расстояния между крупными городами позволяют автобусу конкурировать с поездом и самолетом, пояснили эксперты. На Урале и в Сибири структура поездок практически не изменилась: в Свердловской и Новосибирской областях доли всех трех видов транспорта остались на уровне прошлого года.