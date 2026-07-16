Топ-20 достопримечательностей Касимова

Касимов - древний город на Оке в Рязанской области, основанный, как и Москва, Юрием Долгоруким. Его главная особенность - сложившийся симбиоз русской и татарской культур. С XV по XVII век здесь существовало татарское ханство в составе Руси. Касимов интересен также старинными купеческими особняками, живописными видами на Оку и самобытной атмосферой.

Поездка подойдет туристам, интересующимся историей и культурой, семьям с детьми для познавательного отдыха на выходные, а также всем, кто ищет колоритные населенные пункты недалеко от Москвы. Город можно осмотреть за один день или остановиться на 2-3 дня для детального знакомства.

Ниже представлен обзор двадцати главных достопримечательностей города.

Коротко о главном

Основные достопримечательности Касимова: Соборная площадь с храмовым ансамблем, минарет XVI века, ханские мавзолеи-текие, Торговые ряды, дом Баркова, музеи колоколов и русского самовара.

Что посмотреть за 1-3 дня: за один день можно охватить исторический центр, за два - добавить музеи и Татарскую слободу, за три - съездить в окрестные села или на турбазы.

Лучшие маршруты для туриста: пешеходные экскурсии по Соборной площади, набережной Оки и Татарской слободе, посещение мечетей, мавзолеев и музеев в рамках программы "Касимовская верста".

Куда сходить и где погулять: центральные улицы с купеческими особняками, набережная Оки с панорамными видами, Татарская слобода, парки и скверы.

Период с мая по сентябрь идеален для комфортных прогулок и фотосессий в исторических локациях Касимова, июнь-август - для речных экскурсий, зима - для атмосферного знакомства с городом.

Касимов: историческая справка

Коренные жители этих мест - люди из финно-угорского племени мещера. Поэтому населенный пункт, заложенный в 1152 году почти там же, где стоит нынешний Касимов, назвали Городец-Мещерский.

Орды Батыя в 1237 году разрушили Городец, и уцелевшие жители построили севернее развалин "Новый низовой Город".

Фото: РИА Новости

В 1445 году под Суздалем казанские татары разгромили московское войско и взяли в плен великого князя Василия II Темного. В счет выкупа князь около 1452 года передал им Низовой Город с прилегающими землями.

Сюда переселился один из сыновей казанского хана, Касим, который позднее помог Василию II в борьбе с конкурентами. Так возникло Касимовское ханство: все как на востоке - визири, улемы, мечети, татарские подданные - но тесные связи с Москвой и рост числа русских крестьян и горожан.

Его столица получила у татар название Хан-Кермен ("ханская крепость"), а русские, по имени первого правителя, стали называть центр ханства Касимов.

Касимовское ханство называют "вассальным", но соотношение сил менялось: долгое время местные владыки брали с русских дань - чуть ли не до середины XVI века. Постепенно касимовские татары все глубже интегрируются в русскую жизнь и все чаще принимают православие.

Последней представительницей династии Касима на престоле стала Фатима-Султан (в крещении Мария). После ее смерти в 1681 году касимовские земли вошли в состав Московского уезда Русского государства.

Ненадолго ханство формально восстановили после Петра I: тот внезапно назначил ханом своего шута Ивана Балакирева. После смерти шутника-самодержца Иван Алексеевич убедил царицу Екатерину I сделать его ханом "всерьез".

Конечно, настоящим ханом Балакирев не был, но доходы получал неплохие, что, собственно, ему и требовалось. Получив "ханство" и удалившись от двора, бывший шут жил в Касимове до самой смерти.

Топ-20 достопримечательностей Касимова

1. Ханский минарет и мечеть

22-метровая башня-минарет на площади Победы - все, что осталось от древней Ханской мечети. Ее построили во второй половине XVI века, в период правления хана Шах-Али. В мечети происходил обряд возведения на престол касимовских ханов, отсюда и название - Ханская.

Согласно преданию, Петр I во время плавания по Оке принял главную касимовскую мечеть за православный храм, разозлился и приказал ее снести.

В 1768 году по просьбам касимовских татар императрица Екатерина II повелела восстановить мечеть на старом основании.

Фото: РИА Новости

В 1835 году здание было надстроено вторым этажом из кирпича, внутренние помещения отделали мрамором. С 1938 года в здании размещался краеведческий музей, а в 2013 году решением суда оно было передано Духовному управлению мусульман Европейской части России.

2. Текие Шах-Али хана

Это усыпальница Касимовского правителя, сподвижника Василия III и соратника Ивана Грозного. Шах-Али участвовал в русских походах на Казань, трижды занимал казанский престол. Судя по настенным и надгробным надписям, здесь покоятся хан, его супруга и еще шесть их родственников.

Фото: Российская газета

Текие построено при жизни хана в 1555 году, о чем свидетельствует надпись над входом. Здание представляет собой прямоугольное строение, сложенное из крупных блоков белого известняка, внутри которого две комнаты: большая для захоронения и малая для поминовения и чтения Корана.

3. Текие Афган-Мухаммед султана

Эта усыпальница-текие - самый поздний шедевр татарской архитектуры времен ханства, относящийся к XVII веку. Здание интересно не только как памятник супружеской любви (мавзолей был построен вдовой Афган-Мухаммед-султана), но и как пример сплава татарской и русской культур.

Афган-Мухаммед-султан родился в Хиве в 1611 году. Он был потомком золотоордынских ханов. В 11 лет его спасли от старших братьев, убивших отца, и спрятали в Москве. На Руси царевич прожил 26 лет, женился на дочери хана Хорезма и умер в возрасте 37 лет.

Фото: Российская газета

Супруга Алтын-Ханым похоронила мужа на татарском кладбище в Касимове и над могилой возвела мусульманскую двухкамерную усыпальницу.

Мавзолей возведен рязанскими мастерами: его украшает типично русский элемент - "кирпичное узорочье". Раньше усыпальница была еще красивее: она была богато украшена цветными изразцами. Однако первоначальный декор не сохранился.

4. Памятник царице Сююмбике

Легендарная казанская царица Сююмбике, которая является важной исторической фигурой для татарского народа, была одно время женой касимовского хана Шах-Али. Но, поскольку в Касимове связанных с нею реликвий не сохранилось, царице здесь в 2022 году поставили памятник.

Предания о Сююмбике пересказывают везде, где живут татары. Легенды не подтверждаются, но жизнь была к ханше сурова.

Фото: Российская газета

Известно, что ее брак с касимовским ханом был заключен насильно, по указанию русского царя. Браку был не рад и Шах-Али. Сына у Сююмбике отняли и насильно крестили. Она умерла в условиях, похожих на домашний арест.

5. Касимовский историко-культурный музей-заповедник

На Соборной площади возвышается украшенный бельведером трехэтажный особняк купцов Алянчиковых - ныне Касимовский музей-заповедник. Он является главным научно-исследовательским центром, хранящим наследие Касимовского ханства.

Фото: Российская газета

Фонд музея насчитывает более 42 тыс. единиц хранения: старинные книги и газеты, татарские ажурные украшения, религиозную атрибутику, предметы национальной одежды, раритетные фотографии и документы. А его здание - один из памятников местной купеческой архитектуры.

6. Дом купцов Смирновых

Сегодня в этом трехэтажном особняке на Советской улице располагается техникум водного транспорта. Дом Смирновых выделяется своей угловой архитектурой и считается одним из самых красивых строений города.

Особняк был построен около 1864 года. Здание использовалось как доходный дом. В его помещениях размещались трактир, фотосалон и магазины. В 1918 году, после революции, дом был муниципализирован. Недавно он пережил масштабную реставрацию, сохранив свой исторический облик.

7. Дом Скорнякова

Еще один ценный образец гражданского зодчества XIX столетия, расположенный в историческом центре города, - элегантный каменный особняк в стиле ампир.

Узкий балкон с колоннадой и полукруглый фронтон - главное украшение парадного фасада. Толщина стен из крупных блоков самодельного кирпича достигает метра. В разное время здесь размещались госпиталь, общежитие, клуб и музейные экспозиции.

Фото: Российская газета

Предки заказчика постройки, Скорнякова, происходили из касимовских ямщиков, а один из них служил лейб-кучером у государыни-императрицы Елизаветы Петровны. За долгую службу он получил дворянство и собственный герб, на котором был изображен конь в упряжке.

8. Дом Наставиных

Городская усадьба, памятник, дающий представление о жизни и быте состоятельных горожан. Дом был построен в 1813 году и принадлежал жене касимовского городничего княгине Путятиной, а название свое получил по фамилии последних владельцев - купцов Наставиных.

Фото: Российская газета

В доме Наставиных проходили съемки фильма Леонида Гайдая "Инкогнито из Петербурга" по гоголевскому "Ревизору".

9. Дом Баркова

Дом, построенный в начале XIX века, - архитектурный памятник федерального значения в стиле ампир. Известно, что в этом доме были комнаты, специально обустроенные для отдыха будущего императора Александра II, который посещал Касимов, путешествуя по России в 1837 году.

Дмитрий Барков приобрел усадьбу в 1818 году, когда сумел выкупить себя из крепостной неволи и стал богатым купцом. Изначально она включала в себя фруктовый сад и небольшой дом, расположенный рядом. Постепенно усадьба разрослась до 13 тыс. кв. м.

Главный особняк в 1834 году был перестроен, новая постройка относилась к архитектурному стилю ампир.

Сегодня объект находится в стадии неопределенного статуса после пожара, однако остается значимым элементом архитектурной летописи набережной.

10. Усадьба купцов Кастровых

Памятник архитектуры XIX века. Этот образец купеческой промышленной застройки включает главный дом, склады, амбары и конюшни, а с территории усадьбы открывается вид на Оку.

Архитектурный ансамбль отличается сложностью строения и до сих пор привлекает внимание туристов и любителей русской старины.

Фото: Российская газета

Семья Кастровых - известная татарская купеческая династия. Они прославились как главные производители мерлушки (шкурки ягнят), а в 1903 году выкупили эту масштабную усадьбу.

11. Торговые ряды

Монументальный ансамбль из трех протяженных корпусов с колоннадами, построенный в 1830-х годах по проекту архитектора Гагина, является объектом культурного наследия федерального значения. Касимовские торговые ряды выстроены в стиле ампир.

Долгое время они оставались центром торговой жизни города: здесь располагались лавки и чайные. При посещении площади обязательно стоит обратить внимание на масштаб этого сооружения и его роль в формировании городского ансамбля.

Фото: Российская газета

В 2010-х годах была проведена масштабная реставрация корпусов, в ходе которой один из них был приспособлен для размещения фондохранилища музея-заповедника.

12. Вознесенский кафедральный собор

Построен в 1854-1862 годах из красного кирпича и белого известняка в неорусском стиле. В экстерьере собора прослеживаются также татарские мотивы. Автор проекта - губернский архитектор Николай Воронихин, племянник Андрея Воронихина, зодчего Казанского собора в Петербурге.

Собор был возведен на месте более старого каменного храма 1748 года, который, в свою очередь, сменил деревянную церковь, известную с 1627-го.

Фото: Российская газета

В 1929 году собор был закрыт; в 1936-м на колокольне была устроена парашютная вышка.

В 1960-х годах колокольня, которая являлась самой заметной вертикалью города, была разобрана. В 1990-е храм был восстановлен и передан РПЦ. Богослужения здесь проходят по расписанию, которое можно уточнить на сайте храма.

13. Церковь Богоявления Господня

Построенная в XVIII веке церковь Богоявления с приделом Георгия Победоносца, в народе чаще называемая Георгиевской или Егорьевской, - самый старый храм в городе. Там, где она находится - в крайней южной части города, - стоял древний Городец-Мещерский.

Согласно исследованиям, на месте церкви Богоявления Господня в Касимове в XIII веке существовал Богоявленский мужской монастырь. По легенде, в этом монастыре по дороге из столицы Золотой Орды умер Александр Невский. В мае 2021-го возле церкви поставили бюст святого князя.

Фото: Российская газета

Старый пятиглавый храм с колокольней хорошо просматривается из любой точки города, так как находится на возвышении. За алтарем церкви находится могила Ивана Балакирева - придворного шута Петра I и "последнего касимовского хана".

14. Церковь Успения Пресвятой Богородицы

Успенская церковь построена в 1753 году, является памятником федерального значения.

Храм органично вписывается в панораму Соборной площади и вместе с Благовещенской церковью, Торговыми рядами и домом Наставиных формирует целостный историко-архитектурный ансамбль, сложившийся в первой половине XIX века.

Фото: Российская газета

До революции в церкви размещалась чудотворная икона Успения Богородицы. В советское время здание использовалось не по назначению и пришло в упадок. В настоящее время храм восстановлен, но в нем размещается музей "Русский самовар".

15. Музей "Русский самовар"

Открыт в 2007 году. В коллекции музея более 500 самоваров из разных уголков России - формы "банка", "ваза", "рюмка", "дуля", "желудь", "яйцо" и даже "паровоз". Здесь можно увидеть не только сами самовары, но и другие предметы чайной традиции.

По ценности выставленных в витринах самоваров касимовский музей может сравниться только с аналогичным музеем Тулы.

Среди экспонатов, например, самовар, которым пользовался адмирал Колчак, самовар из номера, где погиб Есенин, самовары российских императоров и подарок на 75-летие Брежневу.

В музее можно не только осмотреть экспозицию, но и поучаствовать в чайной церемонии, которая погружает в традиции русского чаепития. Он работает ежедневно, кроме понедельника.

16. Благовещенская церковь

Это один из самых старых храмов Касимова. Деревянная церковь упоминается с 1627 года. Нынешний каменный храм возведен в 1740 году "тщанием священника Феодора и прихожан". Несмотря на архитектурную моду того времени, строили его в русском стиле, с шатровой колокольней и приделами.

Фото: Российская газета

Храм закрыли в 1939 году, предварительно ограбив. В музей забрали чудотворную Казанскую икону Богородицы, которая, как считали местные жители, хранила Касимов от пожаров. Икона вскоре пропала, а помещение церкви использовали как склад до 1994 года, пока не передали РПЦ.

В Благовещенской церкви располагается Касимовский музей колоколов.

17. Музей колоколов

Открылся в 2014 году. Основа экспозиции - коллекция почетного гражданина Касимова Михаила Силкова, насчитывающая около полутора тысяч экспонатов. Среди них - церковные и корабельные колокола, ямские колокольчики, тибетские ветровые колокола, итальянские кампаньи.

Фото: Российская газета

Гости музея могут познакомиться с историей и технологией литья колоколов, а также узнать об их роли в жизни города. Дело в том, что Касимов одно время называли "Колокольный" из-за развитого колокололитейного производства.

18. Набережная Оки

Протянулась вдоль высокого левого берега реки и открывает широкую панораму Оки и заречного пространства. Здесь сосредоточены купеческие усадьбы XIX века. Прогулка по набережной позволяет осмотреть исторический силуэт Касимова - с колокольнями церквей и минаретом на горизонте.

В советское время здесь были пристань и пляж, затем набережная пришла в упадок. Сейчас территория активно благоустраивается. В 2024 году открылся новый спуск от Соборной площади "Третий луч". Проект позволил продлить прогулочную зону, создав маршрут протяженностью до шести километров.

Фото: РИА Новости

Сама лестница с восемью пролетами, выложенная гранитной плиткой, стала новым местом притяжения для жителей и туристов. Она оборудована пандусами для маломобильных групп, смотровыми площадками и скамьями.

19. Кинопарк "КасимовФильм"

На территории овчинно-меховой фабрики, которая закрылась в 2012 году, в 2024-м появилась площадка для киносъемок, которая работает и как туристический объект. Проводятся экскурсии, где показывают декорации некоторых фильмов, снимавшихся в Касимове.

Среди них:

"Штрафник" (2016),

"Сто дней свободы" (2017),

"Остаться в живых" (2018),

"Баренцево море" (2022),

"Операция "Карпаты"" (2024),

"Почтарь" (2025).

Это далеко не все фильмы, снятые в Касимове. В общей сложности город стал площадкой для 40 кинокартин. В том числе таких признанных шедевров, как "Батальоны просят огня" Александра Боголюбова или "Мусульманин" Владимира Хотиненко.

Фото: Российская газета

Посетители также смогут увидеть усадьбу купцов Баранаевых конца XIX века и советский цех меховой фабрики. Кинопарк открыт по субботам, требуется предварительная запись.

20. Мемориальный музей Анны Ганзен

Посвящен переводчице произведений Ганса Христиана Андерсена на русский язык. Она жила и работала в Касимове в конце XIX - начале XX века. Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве Анны Ганзен (в девичестве Васильевой), ее связях с датским писателем и быте того времени.

Долгое время об Анне не было ничего известно: она погибла в ленинградской блокаде. Анатолий Смирнов - местный краевед - узнал, что живет в доме Ганзен, и стал основателем музея.

Смирнов, обладающий портретным сходством с Андерсеном, не только проводит экскурсии, но и часто сам играет роль великого сказочника.

Место Тип Сколько времени Кому подойдет

Касимовский музей-заповедник Культура 2-3 часа Туристам, интересующимся историей

Набережная Оки Отдых 1-2 час Всем

Музей колоколов Культура 1 час Всем

Кинопарк "КасимовФильм" Развлечения 2-3 часа Семьям с детьми

Торговые ряды Прогулка 30 мин Всем

Музей "Русский самовар" Культура 1 час Семьям с детьми

Минарет Ханской мечети Культура 1 час Всем

Сценарии посещения Касимова

Что посмотреть в Касимове за день

Начните с посещения туристско-информационного центра для получения карты и рекомендаций. Осмотрите памятники Соборной площади, где расположены Вознесенский собор и Торговые ряды. Прогуляйтесь по центральным улицам, осматривая купеческие особняки.

Днем отправляйтесь в Татарскую слободу для осмотра Ханской мечети - поднимитесь на минарет. Посетите текие Шах-Али хана и Афган-Мухаммед султана. Пообедайте в одном из кафе центра.

Завершите день прогулкой по набережной Оки, откуда открываются живописные виды на реку и окрестности. Если останется время, посетите музей "Русского самовара" или колоколов.

Что посмотреть в Касимове за 2-3 дня

День второй: посетите максимум музеев в рамках маршрута "Касимовская верста" - музей колоколов, "Русский самовар", Анны Ганзен. Съездите в кинопарк "КасимовФильм". Вечером можно посетить чаепитие в музее или мастер-класс по глиняной игрушке.

День третий: осмотрите окрестности и природные достопримечательности. Совершите прогулку на теплоходе по Оке или отправьтесь на сплав по реке Гусь. Посетите природные объекты Мещерской низменности.

Сценарий Длительность Что посмотреть Подойдет

Быстрый 1 день Соборная площадь, минарет, Татарская слобода, набережная Для короткой поездки

Стандарт 2 дня Центр, музеи и кинопарк Комфортное знакомство с городом

Полный 3 дня Центр, все музеи, окрестности, отдых на Оке Полный опыт

Пятница-суббота-воскресенье 2,5 дня Главные достопримечательности плюс отдых на Оке Для поездки на выходные

Советы туристам

Касимовские туристические лайфхаки

Важные этапы: начните знакомство с города с посещения Туристско-информационного центра на Соборной площади - там выдают бесплатные карты и консультируют о текущих событиях. Обязательно поднимитесь на минарет - это один из лучших фотоспотов города.

Как сэкономить: покупайте единый билет на несколько музеев в рамках программы "Касимовская верста" - это дешевле, чем отдельные входы. Обедайте в местных столовых и кафе, а не в ресторанах - чек будет в 2-3 раза ниже. Останавливайтесь в апартаментах вместо гостиниц.

Локальные особенности: многие музеи закрыты по понедельникам, планируйте посещение со вторника по воскресенье. Обед в провинциальных кафе часто с 13:00 до 14:00, учитывайте это при планировании.

Куда сходить в Касимове с детьми

Парки: городские скверы с детскими площадками, набережная Оки для семейных прогулок и пикников, парковые зоны с возможностью активного отдыха.

Музеи: музей колоколов - интерактивная программа с возможностью позвонить в колокола. Музей "Русский самовар" с чаепитием и дегустацией сладостей.

Развлечения: кинопарк "КасимовФильм" - осмотр съемочных площадок, костюмированные программы. Мастер-классы по глиняной игрушке или другим народным ремеслам. Летом - прогулка на теплоходе по Оке.

Где остановиться в Касимове

Отели: в городе работает несколько гостиниц категории 2-3 звезды со стандартным набором услуг. Стоимость номера начинается от 1500-2000 рублей за ночь. В летний сезон и в праздники бронируйте номера заранее.

Апартаменты: посуточная аренда квартир - популярный вариант для семей. Стоимость - от 1200-1800 рублей за квартиру в сутки. Большинство вариантов расположено в жилых районах в 10-15 минутах ходьбы от центра.

Когда бронировать: минимум за 2-3 недели до поездки в летний сезон и за неделю в межсезонье. Билеты на автобус из Рязани или Москвы лучше покупать заранее онлайн. Экскурсии в музеях можно заказать на месте, но групповые программы лучше согласовывать заранее.

Когда ехать и как добраться до Касимова

Сезонность: май-июнь - температура +15…+25°C, меньше туристов, чем летом. Июль-август - высокий сезон, температура +20…+30°C, работают все объекты. Сентябрь - золотая осень, живописные виды, меньше людей. Зимние месяцы - низкий сезон, легко найти жилье, меньше очереди в музеях.

Как добраться: из Москвы - около 350 км по трассе М-5 "Урал" и региональным дорогам, время в пути 5-6 часов. Из Рязани - 180 км по региональной дороге, около 3 часов. Качество покрытия удовлетворительное. Автобусы отправляются с автовокзалов Рязани и Москвы несколько раз в день.

Куда поехать из Касимова

Природа: на сплав по реке Гусь - популярный маршрут для любителей активного отдыха, в национальный парк "Мещерский" с озерами, лесами и экологическими тропами, на рыбалку - на Оке и окрестных водоемах.

Города рядом: в Рязань - областной центр в 180 км, с кремлем и музеями, в Муром - древний город в 120 км, в Елатьму - небольшой город в 60 км.

Однодневные поездки: на усадьбу фон Дервиза в поселке Кирицы - дворцово-парковый комплекс конца XIX века, в Окский биосферный заповедник - для наблюдения за природой и животными.

Ошибки туристов

Переоценка расстояний: Касимов - компактный город, большинство достопримечательностей находится в пешей доступности. Не стоит арендовать машину для передвижения по центру.

Плохое планирование маршрута: многие туристы пытаются осмотреть все музеи за день, что приводит к усталости. Планируйте посещение 2-3 музеев в день, оставляя время на отдых.

Игнорирование погоды: большая часть маршрутов проходит по улицам, поэтому важно проверить прогноз погоды. Летом берите головные уборы и воду, осенью и весной - зонты и непромокаемую обувь.

Очереди в популярных местах: летом и в выходные у минарета Ханской мечети может быть очередь. Приходите к открытию (обычно 10:00) или планируйте посещение на будние дни.

Часто задаваемые вопросы

Какие парки и зоны отдыха есть в Касимове?

Пионерский парк в центре города, Соборный парк (небольшой тенистый сквер у Вознесенского кафедрального собора), экопарк "Шмели" в 600 метрах от Оки. Одним из лучших мест для променада считается набережная Оки, откуда открываются виды на купеческие дома и реку.

Куда сходить вечером в Касимове?

Вечером можно прогуляться по набережной Оки на закате, посетить Соборную площадь с подсветкой, поужинать в одном из ресторанов центра. Летом работают открытые веранды кафе. В выходные проводятся культурные мероприятия в музеях и культурных центрах.

Сколько дней нужно на Касимов?

Для осмотра основных достопримечательностей достаточно одного полного дня. Комфортное знакомство с городом и посещение музеев требует двух дней. Для спокойного изучения не только центра, но и окрестностей, и природных объектов отведите три дня.

Когда лучше ехать в Касимов?

Оптимальное время для комфортных прогулок, когда работают все объекты - май-сентябрь. Июнь-август - для речных прогулок и максимума развлечений. Зима подойдет тем, кто ищет тихую атмосферу без туристов, но некоторые памятники могут быть закрыты.

Заключение

Зачем ехать в Касимов? Касимов - город спокойного отдыха, где за 1-3 дня можно осмотреть памятники русско-татарской культуры, посетить музеи, погулять по набережной Оки.

Сюда можно приехать на выходные или включить город в путешествие по Рязанской области и Мещерскому краю. Компактность позволит обойти Касимов пешком, а близость к природным объектам даст вам возможность совместить культурный и активный отдых.

Для комфортного знакомства с городом планируйте поездку на 2-3 дня. Летом стоит бронировать жилье заранее. Но в любой сезон начинайте знакомство с туристско-информационного центра для получения актуальной информации и карты города, а также с перечитывания нашего маленького путеводителя.