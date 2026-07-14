В Самарской области придумали, как остановить туристов-дикарей

Первым шлагбаумом на пути неорганизованных и не очень щепетильных отдыхающих стало создание в Самарской области сразу трех особо охраняемых природных территорий: "Оползневые террасы" - каскад живописных оползневых ступеней на меловых холмах, возвышающихся над правым берегом Волги, "Овраг Куркульный" - место произрастания редких степных растений. И самая крупная из новых площадок в 5,4 тысячи гектаров "Майтуга" - заболоченная балка, служащая ключевой орнитологической территорией для остановки тысяч птиц во время миграции.

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Создание новых ООПТ - ответ на стремительный рост внутреннего туризма, который, с одной стороны, приносит региону 16 млрд рублей в год (3,2 млн туристов в 2025-м), но при неконтролируемом потоке может уничтожить те самые уникальные ландшафты, ради которых люди сюда и едут. Кстати, в этом году ситуация станет еще острее из-за невозможности многих волжан отправиться на море или в туристические центры на другом конце страны.

Экологи бьют тревогу: только за прошлый сезон "Оползневые террасы" и "Рачейские скалы" (имеет охранный статус с 1983 г.) посетили более 40 тысяч человек - в тысячи раз выше допустимой нормы. По выходным здесь бывает до тысячи отдыхающих. "Приезжают пять-семь автобусов, 200-300 человек плюс 70 машин, и вся толпа идет валом, а маршрутов нет, - говорит кандидат биологических наук Алексей Паженков. - Это не экотуризм, а вывоз народа за деньги". Хаос ведет к уплотнению почв, гибели корней, эрозии и сходу оползней. Люди усиливают эти процессы, и склоны разрушаются на глазах. Особенно страдают территории, где редкие меловые и каменистые экосистемы буквально уничтожаются, в том числе из-за квадроциклов.

Власти, поддержанные местным бизнесом, принялись за работу. Собственно, одним их инициаторов ограничений и выступила компания, работающая рядом с Подвальем, предложив отказаться здесь от моторизованного транспорта. Теперь новые территории площадью 6,8 тысячи га взяты под охрану государства: здесь запрещены застройка, костры, проезд вне дорог. Но чиновники предупреждают, что новый охранный статус призван защитить природу не от людей вообще, а от хаоса. Как подчеркивает министр природных ресурсов Самарской области Артем Ефимов:

"Прекратить хаотичный туризм можно только регулированием потоков и созданием строгих маршрутов. Любая деятельность на самих террасах возможна исключительно в формате сохранения ландшафта. Никакое строительство в границах памятника природы невозможно - территория под защитой государства".

Для туристов здесь установят лишь указатели и информационные стенды, а всю сопутствующую инфраструктуру - визит-центры и места отдыха - разместят исключительно за границами ООПТ.

Опыт Жигулевского заповедника доказывает эффективность такого подхода: после введения ограничений на горе Стрельной "выявлена тенденция к восстановлению растительности", - подтверждает директор Роман Горелов. - Туризм на ООПТ должен быть познавательным, а не развлекательным".

"Если не регламентировать, дикой природы не станет совсем", - резюмирует Паженков.

Новая политика региона призвана не лишить людей красоты, а спасти ее для цивилизованного, бережного туризма. В перспективе в области должна появиться единая дирекция охраняемых природных территорий, которая введет лимиты посещений и графики. На очереди за охранным статусом еще более десятка уникальных уголков Поволжья.

А как на Кавказе?

Власти КЧР смогли решить давний конфликт, когда на территории Тебердинского заповедника десятилетиями существовала развитая туристическая инфраструктура. В результате заповедной территории был присвоен статус национального парка. Это позволило легализовать горнолыжные трассы и канатные дороги на горе Мусса-Ачитара, которые ранее находились вне закона. Теперь на территории нацпарка появилось четкое зонирование - зоны строгой охраны и рекреационные зоны для организованного туризма. В мае 2026 года парк официально открыл маршруты к Бадукским озерам и водопаду Аманауз, но строжайше запретил посещение озер Клухор и Муруджинских - они находятся в заповедной зоне. Любые коммерческие предложения организовать тур в эти места признаны незаконными.