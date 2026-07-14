В Сочи увеличили число туристических маршрутов

В Сочи продолжают развивать туристическую инфраструктуру. Сейчас на курорте оборудовано 107 маршрутов общей протяженностью более 1905 км, рассказали в администрации города.

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Любителям активного отдыха доступны 28 трасс для автомобилей повышенной проходимости, включая пять для квадроциклов. Большинство из них проходят по территории Сочинского национального парка. В этом сезоне для туристов также открыли новое направление по территории Парка слонов в поселке Нижняя Шиловка.

Как сообщили в администрации Сочи, в высокий сезон на курорте работает 44 туристско-экскурсионные организации и более 300 аттестованных экскурсоводов и гидов-переводчиков. По словам директора департамента курортов и туризма Евгения Отрохова, спросом пользуются комбинированные экскурсии с посещением моря, гор, олимпийских объектов и природных достопримечательностей.

Получить информацию о маршрутах, экскурсиях, местах питания и городских мероприятиях можно в туристско-информационном центре парка «Ривьера». Через портал «Визит Сочи» работает покупка билетов, аренда автомобиля и планирование самостоятельных поездок.