Альтернативный гид по Китай-городу: Ивановская горка

Ивановскую горку все называют Китай-городом, хотя на самом деле это совсем другая история. Когда-то здесь было тихо, но потом общепит захватил территорию, и теперь это одна из главных гастрономических точек между Покровкой, Солянкой и бульварами. Мы покажем вам ее скрытые жемчужины — те места, которые легко пройти мимо, но именно они создают настоящий характер района.

© Александр Захаров

Хитровка — место историческое и намоленное, которому посвящена отдельная глава в книге Гиляровского «Москва и москвичи». Здесь, в глубине Хитровской площади, притаился тихий уголок — кафе с сырной лавкой, предлагающее горожанам изготовленный итальянцами сыр — с разбросом от пекорино и скаморцы до горгонзоллы и качотты. Лавочка снаружи — идеальный пост для созерцания: с бамблом в руке (или чем-то покрепче, ведь бар здесь тоже есть) можно наблюдать за жизнью дома Ярошенко и многочисленными туристическими группами, которые пытаются проскочить во двор знаменитого хитровского дома.

© Александр Захаров

На углу дома Ярошенко, в самой гуще Хитровки, некогда располагался бар «Каторга» — легендарное злачное место, описанное тем же Гиляровским. Пространство пустовало долгие годы, пока совсем недавно не обрело новую жизнь: теперь здесь книжный магазин с камерной кофейней. Гостей ждут несколько залов с книгами, кофе от «Дружбы» (фильтр, раф и капучино на альтернативном молоке) и свежая выпечка. Цены на книги выше средних, но исторический антураж это полностью компенсирует. Приятно видеть, как забытые помещения возвращаются к жизни в новом качестве.

© Александр Захаров

Недалеко от Хитровской площади, на Яузском бульваре, под тенью монументальной «Колхозницы» притаилась маленькая творческая гавань — кафе Паши Камакина. Легендарный организатор регат и экс-руководитель «16 тонн» превратил это место в центр притяжения: тут пьют крафт, слушают винил и зависают до позднего вечера. Днем — кофе и круассаны, вечером — стендап, лекции и живые выступления. Здесь можно взять бутылочку свежего пива и перебрать местную коллекцию виниловых пластинок, попутно прослушивая их на проигрывателе.

© Александр Захаров

Поднимаемся по живописному и очень московскому Хитровскому переулку и попадаем в атмосферный двор. Днем и ночью здесь кипит жизнь: модные магазины со шмотом, радиостудия с онлайн-выступлениями и, конечно, бары. Один из них — «Винфак» от Жени Качаловой, Михаила Лопатина и «короля Китай-города» Никиты Фомкина. Внутри — стилистика советской квартиры, а в бокалах — вино от демократичных вариантов до серьезной биодинамики. Атмосферное место в самом сердце Трехсвятительских переулков, обязательное к посещению. Здесь же, в этом дворе, расположились бары IF и Escapist — уже успевшие обрести культовый статус у яркой неформальной молодежи.

© Александр Захаров

Еще одно фомкинское место, где под одной крышей уместилось полгорода: грузинское кафе «Квартира 37», открытое режиссером «Чик» Эдиком Оганесяном, спагеттерия «Аренда», кафетерий «Эклер» с вайбом бабушкиной квартиры, подвальная рюмочная «Репей», винный бар «Ажур» и парочка шоурумов. Сам Никита из проекта вышел — ссылается на тотальную загрузку, но вайб и публика остались прежними. Сюда стекаются красивые люди, и это не случайно. Фомкин вообще виртуозно оживляет старые стены: находит заброшки, договаривается с собственниками и превращает руины в культурные кластеры.

© Александр Захаров

Трехсвятительские переулки без «Сюра» сейчас представить невозможно. Он открылся шесть лет назад и стал тем самым первопроходцем, который запустил ресторанный бум на тихой тогда Ивановской горке. Пережив череду проверок, жалоб и разбирательств с местными жителями, «Сюр» не просто выжил — он задал моду на район. Сегодня здесь собирается самая разномастная, но неизменно стильная публика: едят грильчизы с расплавленным сыром, запивают его лагером, иногда слушают концерты на летней крыше. А у входа гостей встречает (теперь уже в виде рисунка) бульдог Рэй — пес Никиты Фомкина, которого предательски отравили догхантеры. Позже Фомкин и команда заняли соседние помещения, открыв сначала бар «Ясно», а затем и бильярдную «8 шаров» (название, как нетрудно догадаться, намекает на четверых парней-основателей).

© Александр Захаров

Проходим мимо Ивановского монастыря, давшего название всему району, и сворачиваем на улицу Забелина — бывший Большой Ивановский переулок. Здесь нас ждет настоящий ресторанный кластер, где жизнь бурлит круглосуточно. В соляных подвалах обосновался ресторатор Денис Бобков с россыпью концепций, а на поверхности уже восемь лет работает неаполитанская пиццерия «22 см» от одноименной питерской сети (цифра в названии — диаметр пиццы). Пиццерия быстро завоевала любовь горожан и очередь у входа здесь — обычное дело. Мои фавориты: пицца с мортаделлой — неприлично вкусная (960 р.), нежное вителло тоннато (900 р.) и салат капрезе с бурратой и сезонными помидорами (750 р.). В жару спасает цитрусовая аранчата, а если закрыть глаза на ЗОЖ — бокал ледяного просекко.

© Александр Захаров

С другой стороны дома, уже на Солянке, в подвале прячется абсент-бар Silencio. Сама улица названа в честь соляных подвалов — и вот он, один из них. Вход — через кальянную, что всегда вызывает удивление у неподготовленных гостей. Спускаешься вниз — и оказываешься в пространстве с тяжелыми шторами, напоминающем Черный Вигвам из «Твин Пикс». Абсент здесь подают по чешской схеме, разбавляя водой, и можно наблюдать, как напиток проходит по трубкам, прежде чем оказаться в бокале. В меню — сыр, прошутто и пара закусок, но главное здесь, конечно, коллекция абсента, включая образцы собственного производства.

© Александр Захаров

Через дорогу от «22 см» — азиатская закусочная «Чау чау». В меню — уверенная паназия: роллы (классические, открытые и даже прессованные), том ям с идеальным балансом кислого, острого и сладкого, поке, курица гунь бао и нежные паровые булочки бао. За баром шеф-бармен Эдвин Бьяругаба (из легендарного «Симача») выдает азиатские коктейли, на которые легко подсесть. Рекомендую личи-мартини с каплей китайской водки байцзю, а также всю россыпь местных дайкири. А еще по средам вся лапша отдают за 450 рублей, по четвергам — коктейли за 500. Такой вот «китаегородский» лайфхак.

© Александр Захаров

С внутренней веранды «Чау чау» выходим в просторный двор, в котором располагается неожиданный районный гастро-кластер.«Рюмочная мечты» — явление независимое и в народе любимое. Их настойки с названиями вроде «Ягодица» и «Незамерзайка» (все по 350 р.) можно пробовать абсолютно все, просто идя сверху вниз по меню. Проверено — разочарований не будет. Помимо этого, здесь подают коктейли и бутерброды, а по вечерам играют минимал и дип-техно — и это выделяет бар на фоне классических рюмочных, привлекая публику более искушенную и меломанскую. В этом же дворе сосредоточено все, что делает район живым: пиццерия Sporco (бывшая Camorra), пивной магазин Dogma, магазин для любителей косух и шипастых браслетов, джиновый бар Regina и даже кальянная. Все это складывается в уникальный рисунок места — особенный вайб, который не спутаешь ни с чем и не найдешь больше нигде. Уже привычная московская эклектика.

© Александр Захаров

«Автомойка»

Поднимаемся вверх по Старосадскому переулку — и на задворках Покровки находим еще один кластер. Его сердце — легендарная мескалерия Veladora, финальная точка многих барных маршрутов. Мескаль здесь льют из четырехлитровых бутылей, и это серьезный напиток: он быстро стирает границы реальности, включая автопилот с вызовом такси домой. Впрочем, есть и текила, и отличная мексиканская кухня. Берите тако (350–400 р.), куриные крылья (500 р.), а если повезет — заметите на стойке сушеных кузнечиков. Горсть под мескаль — и вы в полном порядке (ну, или не в порядке). Основатели Veladora не остановились на достигнутом — они расчистили проходы во дворе и открыли еще два проекта, которые быстро полюбились москвичам: бар с пиццей «Автомойка» и винный бар «Компаньон». Теперь здесь стало просторнее, уютнее, а главное — появилось больше поводов возвращаться.

© Александр Захаров

Замыкаем круг — задними дворами Покровки, минуя костел Петра и Павла с видом на его непарадную сторону, выходим на Покровский бульвар. Здесь нас ждет Milk — место с историей, где живет дух рок-н-ролла. В свое время оно успело сменить вывески Imagine и «Кризис жанра». Еда тут не для гурманов, а скорее приятное дополнение, но легендарный цезарь по рецепту двадцатилетней давности все еще в меню, и испортить его сложно. Зато легко поймать ностальгию по временам «Пропаганды» и лихим нулевым. Атмосферу держат живые концерты — даже в будни со сцены здесь могут играть хиты Doors или Beatles. Идеальный финал: подпевать любимым хитам с рюмочкой портвейна, закрывая вечер на мажорной ноте.

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