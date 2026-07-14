Бразильский турист залетел в Магадан во время кругосветного путешествия

Бразильский путешественник Александр Фрота, совершающий одиночное кругосветное путешествие на экспериментальном одномоторном самолете, сделал остановку в Магадане. Об этом сообщили в воздушной гавани города.

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«Мы рады, что наш аэропорт стал частью этой уникальной авиационной истории, и уверены, что у Александра впереди еще много впечатляющих перелетов», – рассказали в Соколе.

Далее путешественник отправится в Анадырь. Следующим пунктом его маршрута станет Аляска, после чего он намерен завершить экспедицию возвращением в Бразилию.

Александр Фрота является автором проекта Frotas Pelo Mundo, в рамках которого рассчитывает стать первым бразильцем, совершившим одиночное кругосветное путешествие на одномоторном самолете. Экспедиция стартовала в Форталезе – родном городе путешественника, а к настоящему моменту он находится в пути уже около 120 дней. За это время пилот преодолел значительную часть маршрута, последовательно выполняя перелеты между разными странами и регионами.

Проект призван не только установить личное достижение, но и продемонстрировать возможности авиации общего назначения для длительных одиночных перелетов через несколько континентов.