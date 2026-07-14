Эксперимент по гостевым домам предложили распространить на Кабардино-Балкарию

Кабардино-Балкарию предлагают включить в список регионов, где проводится эксперимент по гостевым домам. Соответствующий законопроект внес в Госдуму парламент региона 14 июля. Документ опубликован в электронной базе палаты.

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Эксперимент предполагает создание механизма специального правового регулирования деятельности по предоставлению услуг гостевых домов. В его рамках домовладельцам официально разрешено регистрировать свои дома как гостевые и предоставлять их туристам.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что туристская индустрия сегодня является одной из самых динамично растущих отраслей экономики Кабардино-Балкарии. За последние шесть лет туристский поток в республике вырос более чем в три раза.

По данным авторов законопроекта, на территории Кабардино-Балкарии выявлено более 600 средств размещения, из которых свыше 300 подпадают под тип «гостевой дом».

«Включение республики в эксперимент позволит легализовать указанные средства размещения, вывести их из теневого сектора и обеспечить системный контроль за безопасностью и качеством предоставляемых услуг», — говорится в пояснении.

Напомним, что основная цель эксперимента по гостевым домам, стартовавшего в 2023 году, — вывести из тени частный гостиничный бизнес. В список участников эксперимента сейчас входит 21 регион и федеральная территория «Сириус».