Краснодарский край «забирает» бархатный сезон 2026 года

Краснодарский край занимает 22% всех бронирований на сентябрь и октябрь, опережая другие популярные туристические территории России. Осень традиционно считается одним из лучших периодов для путешествий на юг: температура становится комфортнее, поток туристов снижается, а многие достопримечательности можно посетить без летней суеты. Именно поэтому экскурсии в Краснодарском крае сохраняют высокий интерес среди путешественников.

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Краснодарский край укрепил позиции среди туристов

Спрос на осенние поездки в регион увеличивался постепенно. В начале лета Краснодарский край занимал третье место среди направлений для бронирования с долей около 11%. В июле и августе показатель вырос до 13%, а к сентябрю регион вышел на первое место. Следом в рейтинге расположились другие крупные туристические центры:

Санкт-Петербург — 14% бронирований;

Москва — 9%;

Ставропольский край — 5%;

Приморский край — 4%.

Также путешественники выбирали Калининградскую область, Татарстан, Дагестан, Алтай и другие регионы России. Рост популярности Краснодарского края связан не только с морским отдыхом. Туристы все чаще рассматривают регион как место для познавательных поездок, где можно совместить прогулки по городам, природные маршруты и культурные программы.

Почему бархатный сезон привлекает путешественников

Осенние месяцы на Кубани подходят для разных форматов отдыха. В это время комфортнее отправляться на длительные прогулки, посещать природные объекты и изучать историю городов. Многие туристы выбирают туры, включающие посещение популярных мест:

исторического центра Краснодара;побережья Черного моря;природных парков и заповедных территорий;винодельческих хозяйств;культурных объектов региона.

Экскурсовод в осенний период может уделить больше внимания маршруту, поскольку группы обычно становятся меньше, а экскурсии проходят спокойнее.

Помимо курортных городов, интерес вызывает сам Краснодар. Город активно развивается как туристическое направление: здесь появляются новые общественные пространства, культурные площадки и прогулочные маршруты. Для гостей города доступны экскурсии с разными тематиками. Одни маршруты посвящены истории основания Краснодара, другие рассказывают об архитектуре, казачьем наследии и современной городской среде. Особенность таких поездок в том, что турист получает не только набор фактов, но и понимание того, как формировался регион.

Морские направления сохраняют популярность

Несмотря на рост интереса к городскому и природному туризму, побережье остается главным магнитом Краснодарского края. Осенью сюда приезжают за спокойным отдыхом у моря и более размеренной атмосферой. Ранее сообщалось, что курортный Ейск вошел в число лидеров по бронированиям домов для летнего отдыха. Среди востребованных направлений также остаются Геленджик, Анапа, Сочи, Кабардинка и другие курорты. При этом туристический сезон постепенно становится длиннее: многие путешественники предпочитают приезжать не только летом, но и в начале осени.

Осенние поездки становятся продолжительнее

Средняя продолжительность проживания в сентябре–октябре увеличилась до четырех ночей. Для сравнения, летом туристы чаще выбирали поездки продолжительностью около двух–трех дней. Средняя стоимость размещения в этот период составляет около 6400 рублей за ночь, что немного ниже показателей предыдущего года. Более доступные цены и комфортная погода делают осень привлекательным временем для путешествий.

Краснодарский край продолжает расширять возможности для туристов: здесь развиваются морские курорты, городские маршруты и природные направления. Благодаря этому регион остается одним из главных вариантов для тех, кто планирует поездку в бархатный сезон 2026 года.