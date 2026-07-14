Почему при походе на пляжи Кубани стоит поглядывать на небо

Если собирались на пляж — поглядывайте не только под ноги, но и в небо. На участке побережья от Анапы до Магри 15 и 16 июля может закрутить воронки.

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По данным Краснодарского гидромета, в ближайшие двое суток над акваторией Черного моря сохраняется высокая вероятность формирования опасного природного явления — смерчей. Спасатели просят жителей и туристов быть внимательными и соблюдать осторожность. Особенно тех, кто планирует выходить в море на катерах, яхтах или сапах.