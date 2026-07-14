В Екатеринбурге приостановили экскурсии по Белой башне

Общественные хранители Белой башни — одного из символов уральского конструктивизма — приостановили проведение экскурсий. Причина — передача объекта в ведение ДОМ.РФ, сообщили они в соцсетях.

Ранее Агентство по управлению и использованию памятников расторгло договор безвозмездного пользования с арх-группой «Подельники», которая последние годы ухаживала за башней и водила по ней группы. Это произошло после того, как объект передали федеральному агентству ДОМ.РФ для дальнейшей продажи на торгах. Хранители башни выразили опасения, что найти бизнес-инвестора для такого объекта практически невозможно. Сейчас они продолжают переговоры с ДОМ.РФ о судьбе памятника. Само здание, подчёркивают они, остаётся под охраной.

Белая башня на улице Бакинских Комиссаров была построена в 1929–1931 годах и до 1960-х снабжала водой соцгород и завод. В 1974 году её признали объектом культурного наследия федерального значения.

С 1990-х башня стремительно ветшала. ИА «Уральский меридиан» сообщало, что 2012 года её на волонтёрских началах и пожертвованиях содержали «Подельники». За это время проведено комплексное обследование конструкций, разработан проект реставрации, организованы экскурсии и выставки. Башня принимала «Уральскую индустриальную биеннале» и «Ночь музеев», в 2025 году её посетили более полутора тысяч человек. В июне к 95-летию уникального здания открылась выставка, посвящённая предметному дизайну, подготовленная совместно с проектом «Антихрупкость».